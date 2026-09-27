Cuba agradece a "amigos en EE.UU." su "permanente solidaridad" en medio de la crisis

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Naciones Unidas/La Habana, 27 sep (EFE).- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, agradeció este domingo a los amigos de Cuba en Estados Unidos por su "permanente solidaridad" en medio de la profunda crisis económica y energética que enfrenta, agravada por el reforzamiento del embargo económico, el cerco petrolero y las sanciones de Washington.

"Agradecimos su permanente solidaridad con nuestro pueblo, en medio de las dificultades que impone el bloqueo recrudecido de EE.UU., el cerco energético y las sanciones secundarias", expresó el ministro de Exteriores de la isla en las redes sociales tras participar en un acto con integrantes de grupos de solidaridad con la isla en Nueva York.

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Rodríguez resaltó "su firme posición" hacia Cuba "frente a la persecución y la presión que muchos de ellos sufren por el Gobierno estadounidense".

Durante el acto, el jefe de la diplomacia cubana afirmó que "Cuba no es una amenaza para EE.UU." y que el bloqueo económico "es una amenaza para todo el pueblo cubano".

Además, denunció nuevamente que su país está sometido a una "feroz agresión" de la Administración estadounidense, pero manifestó que "no está aislada" y cuenta con "el apoyo de la mayoría de los pueblos del mundo" y de quienes tienen "sentido de justicia, paz y solidaridad".

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La víspera, en un discurso en el Debate General de la Asamblea General de la ONU, Rodríguez acusó a EE.UU. de aplicar una "agresión multidimensional" a Cuba con "una hostilidad permanente, abusiva y despiadada" que dura ya casi siete décadas, intensificada desde enero "con el establecimiento de un bloqueo energético" que prohíbe a todos los países la exportación de combustibles a Cuba.

Esa medida consideró que equivale a "un bloqueo naval, tipificado en el Derecho Internacional como un acto de guerra".

La isla caribeña arrastra una profunda crisis económica desde mediados de 2024, agravada desde enero por el impacto del cerco petrolero aplicado por Washington, a lo que se sumaron en mayo sanciones reforzadas contra sectores vitales de la economía y a las empresas que mantienen negocios con el Gobierno cubano.

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En consecuencia, según análisis de organismos internacionales, la situación económica de la isla podría escalar al punto de registrar este año una caída del 10,3 % en su Producto Interior Bruto (PIB) -la peor contracción económica de la región, a lo que se sumaría el desplome acumulado de más de un 15 % entre 2020 y 2025. EFE