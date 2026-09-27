Comunidad acusa a Interior de permitir la acampada de Sol y "lavarse las manos" al pedir que desaloje Policía Municipal

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La Comunidad de Madrid ha acusado este domingo al Ministerio del Interior, a través de la Delegación del Gobierno, de permitir la instalación de la acampada en la Puerta del Sol y de "lavarse las manos" al plantear que sea la Policía Municipal la que proceda a su desalojo.

"Lo que está haciendo el Ministerio del Interior es ilegal. Las competencias son de la Policía Nacional", han señalado fuentes del Gobierno regional, que han criticado la actuación del Gobierno central ante la situación generada en Sol tras la manifestación por la vivienda.

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Asimismo, las fuentes regionales han acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "buscar culpables y no encontrar soluciones" ante la continuidad de la acampada.

La polémica se produce después de que unas 500 personas pasaran la noche del sábado al domingo en Sol, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno.