Ucrania busca trasladar sus pasos fronterizos a países vecinos para evitar ataques rusos

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Kiev, 25 sep (EFE).- Ucrania trabaja con los Gobiernos de los países aliados vecinos para trasladar al territorio de éstos sus pasos fronterizos, una medida que busca minimizar el riesgo de ataques rusos a estas infraestructuras, que han sido alcanzadas recientemente y en múltiples ocasiones por drones de Rusia.

"Estamos trabajando con otros países, con nuestros vecinos", dijo en unas declaraciones recogidas este viernes por la edición ucraniana de Forbes el viceministro de Infraestructuras de Ucrania, Serguí Derkach, "sobre la posibilidad de transferir los puntos de paso a su territorio por medio de la creación de puestos de control conjuntos".

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Derkach habló a ese medio una semana después de que el primer ministro polaco, Donald Tusk, denunciara un ataque "masivo" ruso muy cerca de la frontera polaca en el que se produjo una gran explosión, tras ser alcanzada una estación de servicio.

Este mes, la Guardia de Fronteras ucraniana ha informado de dos ataques rusos con drones contra pasos fronterizos ucranianos con Moldavia y Rumanía.

La misma Guardia de Fronteras informó en agosto de otros tres ataques a puntos de paso con Moldavia.

Estos ataques, y los que Rusia lanza contra infraestructuras viarias que llevan a la frontera, obligan a cerrar los puntos aduaneros y de control fronterizo y ralentizan el paso de camiones, coches y autobuses en unas fronteras ya saturadas por la interrupción del tráfico aéreo debido a la guerra y el bloqueo de los puertos ucranianos debido a los constantes bombardeos rusos.

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Los bombardeos a las infraestructuras de frontera se encuadran en la campaña que está llevando a cabo Rusia contra objetivos de la economía ucraniana.

Según Derkach, Ucrania ya opera puestos de control fronterizo conjuntos con Polonia para aligerar el tránsito de vehículos.

El objetivo del Gobierno ucraniano es ahora extender esos puestos conjuntos al territorio de países como Moldavia y Rumanía.

Según el primer ministro polaco, dos infraestructuras fronterizas polacas fueron brevemente evacuadas este jueves, debido a ataques rusos contra zonas ucranianas ubicadas junto a la frontera polaca.

De consumarse la iniciativa, se reduciría el riesgo de que estas infraestructuras sean alcanzadas por drones rusos, pero llevar los puestos de control al territorio de otros países podría poner en un peligro mayor a las zonas fuera de Ucrania que los acojan.

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Drones rusos ya han entrado en repetidas ocasiones en los espacios aéreos de Rumanía, Moldavia y Polonia. EFE