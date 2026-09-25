U2 publicará su primer disco en 9 años el próximo noviembre con la última canción de Dolly Parton

25/09/2026 La nueva portada del disco 'Carnaval de luz' de U2 SOCIEDAD UNIVERSAL MUSIC

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U2 publicará el próximo 13 de noviembre su primer disco con material nuevo en nueve años. 'Carnaval De Luz' es el 16º álbum de estudio de la banda y entre las canciones hay una colaboración con Dolly Parton, que murió el pasado agosto, por lo que es su última interpretación vocal grabada.

El anuncio llega acompañado de un nuevo tema, 'Silencio', y la discográfica ha explicado en un comunicado que el trabajo se ha grabado en distintos lugares y ha sido producido por Jacknife Lee.

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"'Carnaval De Luz' reúne 12 canciones que exploran temas como la espiritualidad, la amistad, la libertad y la resistencia frente al avance de fuerzas oscuras. En lo sonoro, encontramos ecos de los trabajos más experimentales de la banda combinados con una composición más depurada en temas como 'The Greatest Show On Earth', 'Glorify' y 'Midnight Sunshine', además de los 2 minutos y 35 segundos de 'Silencio', todo un homenaje a la irreverencia del surf-punk de los primeros tiempos", añade Universal.

A principios de este año U2 --que cumple su 50º aniversario-- publicó por sorpresa dos EPs de seis canciones grabados durante el mismo periodo creativo que el nuevo álbum. Aquellos lanzamientos, 'Days of Ash' y 'Easter Lily', seguían el calendario litúrgico, de modo que 'Carnaval De Luz' se sitúa cronológicamente antes que ellos.

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Precisamente, la canción que conecta el álbum con los dos EPs es el tema que cierra el nuevo disco, 'Torn', un dueto entre Bono y Dolly Parton. Universal asegura que es la última grabación de la artista.