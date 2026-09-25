El juzgado cita como investigado al edil de Vox en València denunciado por "allanar" la sede del Sindicat d'Estudiants

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La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València Plaza nº 1 ha citado a declarar el próximo 14 de enero en calidad de investigado al concejal de Vox del Ayuntamiento de la capital del Turia Juanma Badenas a raíz de la denuncia que interpuso contra él el Sindicat d'Estudiants por "allanar" su sede.

En un auto fechado el 1 de septiembre, adelantado por el diario.es y consultado por Europa Press, el juzgado cita también a declarar como investigados a dos asesores.

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Los hechos se remontan al pasado mes de julio, cuando el Sindicat d'Estudiants denunció que el concejal Juanma Badenas había "irrumpido ilegalmente" en el local de la asociación estudiantil.

La organización explicó que cuando algunos integrantes intentaron acceder una tarde al local, se encontraron "con la cerradura rota". Tras entrar y visualizar las cámaras de seguridad que tienen instaladas, comprobaron que "el concejal de Vox Juanma Badenas, acompañado de otras dos personas, habían irrumpido ilegalmente en él, y se habían dedicado a registrar las instalaciones, grabando en video y permaneciendo todo el tiempo que han considerado".

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El Sindicat d'Estudiants, que distribuyó en redes sociales las imágenes de las cámaras de seguridad, recordó que el local está cedido por el Ayuntamiento de València en el marco de un programa de colaboración con entidades sociales desde hace más de tres años. Días después, presentó una querella.

"CON TOTAL IMPUNIDAD Y COBRANDO SALARIO"

Tras conocer la imputación del edil, el portavoz del sindicato estudiantil, Mario Tercero, ha comentado a Europa Press que este es "un paso más" en el procedimiento judicial iniciado, pero ha recalcado que Badenas sigue como concejal "con total impunidad y cobrando salario". "Eso no ha cambiado", ha subrayado".

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"Este es el tipo de personajes al que sigue encubriendo el gobierno de María José Catalá", ha lamentado Tercero, que ha instado al equipo que encabeza la primera edil 'popular' a tomar medidas.