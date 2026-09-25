Grupo Lar nombra a Miguel Ángel Peña nuevo consejero delegado

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Grupo Lar, compañía española especializada en la inversión, desarrollo y gestión de activos inmobiliarios, ha nombrado a Miguel Ángel Peña nuevo consejero delegado del grupo, dentro de una evolución planificada de su modelo de gobierno corporativo.

Se trata de la primera vez en los casi 60 años de historia de la compañía que este cargo recae en una persona ajena al accionariado familiar, un paso que refleja la solidez del proyecto y su vocación de continuidad como gestor de activos especializado en real estate.

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En su nueva función, Peña asume la responsabilidad sobre el conjunto de las áreas de negocio del grupo, incluidas la actividad terciaria y las áreas corporativas, y pasa a reportar directamente al consejo de administración, según ha informado en un comunicado.

Peña ha ocupado hasta ahora distintas posiciones de responsabilidad dentro del grupo al frente de la actividad internacional y del área de Living, con presencia en los consejos de administración de las filiales de Perú, Polonia, Brasil y México. Además, es miembro del comité de inversión y del consejo de administración desde enero de 2025.

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"Miguel Ángel conoce la compañía como pocos: sus valores, su forma de trabajar y también sus retos. Su nombramiento es la mejor garantía de que vamos a seguir creciendo con la misma solidez de siempre", ha explicado el presidente no ejecutivo, Miguel Pereda.