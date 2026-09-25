Elisa Aguilar y el talento español: "Awa e Iyana llevan toda la vida jugando en formación"

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Julia López

Madrid, 25 sep (EFE).- Elisa Aguilar, desde la presidencia de la Federación Española de Baloncesto (FEB), irradia felicidad en la gestión del basket femenino. Fue jugadora top. Y conoce la travesía del esfuerzo y el compromiso. En una amplia entrevista con la Agencia EFE, traza la hoja de ruta del universo femenino y pondera la captación del talento de una selección que acaba de colgarse el bronce en el Mundial de Berlín.

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Nunca tantas mujeres en España han jugado al baloncesto como en la actualidad. Con cifras récord, es el deporte con más licencias femeninas y, a los éxitos deportivos de la selección, se suman el aumento en asistencia a los pabellones, el crecimiento de las audiencias y una expectación cada vez mayor. El femenino atraviesa uno de sus mejores momentos y busca convertir este auge deportivo en un fenómeno cada vez mayor también fuera de la cancha.

Pregunta (P): El Mundial de Berlín enganchó a muchísima gente. ¿No sé si estamos ante el mejor momento de la historia del baloncesto femenino en España?

Respuesta (R): Lo bueno de esto es que hay que verlo como un todo. Hace diez años, las circunstancias eran distintas, pero el baloncesto seguía creciendo. Se ha invertido con un esfuerzo titánico de los clubes, no es fácil sacar proyectos por las circunstancias sociales, económicas y políticas. Estamos en el 2026 en unas circunstancias que no podíamos ni imaginar y eso es lo importante.

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Todo el impacto que ha tenido nuestro verano a nivel de audiencias, Todas las medallas de formación hacen que estemos en un momento no sé si es el mejor de la historia, pero en esta circunstancia es ilusionante. La FEB no va a desfallecer porque creemos que ese límite de crecimiento, ese techo todavía está muy lejos.

P: Es el deporte más practicado por mujeres en España desde hace casi dos décadas y no para de crecer. Desde 2007, se ha pasado de 116.416 licencias femeninas a las 163.770 en 2025.

R: Hay mucho trabajo de todo el ecosistema del baloncesto: de los clubes, de las jugadoras, que son referencias, antes era difícil y eso es importante para ese crecimiento. Al final cuando miras a un referente no es sólo por lo bueno que es en la cancha, sino lo que transmite. Y ese producto lo tenemos atractivo.

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P: Este verano, pleno de medallas en las selecciones de formación. ¿Hemos normalizado lo extraordinario verano tras verano?

R: Cada vez que empiezo un verano te puedo asegurar que no tengo ninguna garantía que vamos a acabar siendo oro. Una máxima que llevamos en la Federación es que tenemos que salir a competir y no bajar nunca los brazos, eso es nuestro ADN.

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Hay un trabajo importante de captación de talento. Si coges la selección femenina, (Elena) Buenavida, Awa (Fam), (Alicia) Flórez e Iyana (Martín) son cuatro que prácticamente llevan toda la vida jugando en formación. No es una selección, es un equipo que lleva muchos años compitiendo, pero eso empieza en la sub-12.

Tenemos talento, muy buenos entrenadores y hemos sido un rodillo. No nos podemos permitir pensar que va a ser siempre igual, tenemos que seguir formando jugadores a nivel deportivo, como personal.

Con apenas 20 años, la talentosa base española Iyana Martín es el nombre de moda en el baloncesto internacional por su espectacular actuación en la pasada Copa del Mundo, en la que fue nombrada ‘Mejor Jugadora Joven’ y formó parte del ‘Quinteto Ideal’ del torneo.

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P: Sobre Iyana Martín, ¿puede ser que desde la irrupción de Ricky Rubio un nombre no generase tanta expectación en el baloncesto español?

R: Con el Mundial que ha hecho ha eclipsado al mundo del baloncesto. Tiene algo que tienes o no tienes. Con 20 años el recorrido de mejora es muy grande, pero esa magia… Es una jugadora que juega con esa sonrisa en la cara, es atrevida, descarada. Evidentemente ilusiona.

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P: La selección durante el Mundial llegó a mucho público. ¿Qué tiene este equipo que engancha tanto?

R: Tienen esa forma de jugar alegre, que engancha, tienen respeto, pero no miedo a ningún equipo. Un claro ejemplo fue la semifinal ante Estados Unidos. Antiguamente, antes de empezar el partido íbamos 15 abajo. Ahora, compiten internacionalmente mucho más que nosotras, se van a la NCAA, a la WNBA, las tratan más de tú a tú. Saben que en algún momento podemos ganarlas y esa es la mentalidad que teníamos. No ha podido ser, pero este equipo es positivismo, unión, compromiso y eso es lo que ha enganchado. Y, si luego fuera, encima son gente joven, divertida, que tienen un discurso muy bueno, se ponen a bailar, al final eso engancha en redes. Estamos de enhorabuena por tener un equipazo como tenemos.

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P: Más allá de las medallas, está siendo un año histórico para el femenino porque seis españolas están compitiendo en la WNBA. ¿Qué supone tener cada vez más presencia en la mejor liga del mundo y qué impacto va a tener esto a nivel de visibilidad?

R: El impacto es positivo. Para España tener a seis jugadoras en la WNBA es un orgullo, un ejemplo de lo bien que se está haciendo. Ya los americanos nos ven como una España distinta a la que éramos antes del Mundial y eso es gracias a ellas. Esa visibilidad que da la competición americana nos va a venir bien a nivel de baloncesto español.

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P: Las jugadoras de Francia anunciaron tras el Mundial que quieren mantener el bloque para los clasificatorios y para el próximo Eurobasket, pese a que se solapan con la WNBA. ¿Lo podrá hacer también España?

R: Nuestras jugadoras nos han transmitido que ellas no se quieren perder nada tanto en las ‘Ventanas’ como en el Eurobasket, que se va a celebrar el próximo mes de junio. ¿Esto que implica? Que la WNBA no va a parar, con lo cual va a tener que haber negociaciones. La solución pasa por que se sienten los organismos, tanto FIBA como WNBA e intenten llegar a algún acuerdo para que en el Europeo tengamos a las mejores jugadoras, que es lo que todo el mundo quiere. EFE

(foto) (vídeo)