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Agenda audiovisual de Europa Press para el 25 de septiembre

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Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 25 de septiembre de 2026:

1.- 09.15 horas. En Córdoba, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, abre la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Agricultura y Pesca.

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2.- 09.30 horas. En Barcelona, Cumbre educativa encabezada por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, con partidos.

3.- 09.30 horas: en Sigüenza, el presidente de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder), Jesús Ortega, y el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, participan en la inauguración del II Foro de Desarrollo Rural 'El avance del medio rural', en el Parador Nacional de Turismo. A las 14.30 horas, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, clausura el Foro. (Totales, Recursos)

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4.- 10.00 horas. En Madrid, rueda de prensa de la cumbre inquilina internacional 'El Barrio', un encuentro internacional por el derecho a la vivienda impulsado por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y la Coalición Europea de Acción por el Derecho a la Vivienda y a la Ciudad (EAC).

5.- 10.00 horas. Se celebra el Día Mundial del Farmaceútico.

6.- 10,30 horas: en Mérida, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, atiende a los medios tras registrar una propuesta de pronunciamiento, en el Patio de los Naranjos de la Asamblea.

7.- 11,00 horas: en Mérida, el diputado del Grupo Socialista en la Asamblea Eduardo Béjar atiende a los medios sobre el Infoex, en el Patio de los Naranjos de la Asamblea.

8.- 11.00 horas: En Soria, el Rey Felipe VI visita el Hospital Universitario de Santa Bárbara (Po. de Santa Bárbara, s/n); y a las 12.30 horas preside la entrega del II Premio de Hispanismo Internacional Fundación Duques de Soria en el Convento de la Merced (C/ Santo Tomé 6).

9.- 11.00 horas.- En València, el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, se reúne con la Associació Valenciana d'Empreses d'Arts Escèniques (Avetid), en la Diputació de València. Solo medios gráficos.

10.- 11.15 horas: en Talavera de la Reina, S.M. La Reina Doña Letizia, acompañada por el presidente autonómico, Emiliano García-Page, asiste a la apertura del curso de Formación Profesional 2026/2027, en el I.E.S. Ribera del Tajo, en avenida Real Fábrica de Sedas, s/n. Asiste el alcalde, José Julián Gregorio. Los medios previamente acreditados deberán recoger la acreditación en el lugar de celebración del acto a las 10.30 horas.

11.- 11.45 horas: En Madrid, El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, se reúnen con representantes de la asociación vecinal La Chispera y con Paquita, la vecina de 82 años del barrio de La Latina a la que la empresa inmobiliaria propietaria de su piso quiere desahuciar de su casa. Calle Santa Ana, 6.

12.- 11.45 horas. En Madrid, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, preside la entrega de diplomas que acreditan a 16 fiestas locales como Fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional, distinciones honoríficas concedidas a celebraciones de notable valor cultural, probada tradición popular y con marcado atractivo turístico. A su llegada atiende a los medios.

13.- 11.45 horas: en Ciudad Real, el presidente de ATA, Lorenzo Amor; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, atienden a los medios antes de la Asamblea Electoral de ATA Castilla-La Mancha, en el Museo del Quijote. (Totales y Recursos)

14.- 11.45 en Mérida: el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, atiende a los medios de comunicación, en el Patio de los Naranjos.

15.- 12.15 horas: en Ciudad Real, el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato; el presidente de la Confederación de Agricultores de Portugal, Álvaro Mendonça, y la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, atienden a los medios con motivo del VI Congreso Ibérico Agropecuario y Forestal, en Ifedi.(Totales y Recursos)

16.- 12.00 horas: En Madrid, el expresidente del Gobierno, José María Aznar, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausuran el Campus FAES 2026.

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv

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