Suspendidas las operaciones extractivas en la mina de cobre Escondida (Chile) por la muerte de un trabajador

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La mina Escondida, ubicada en Chile y uno de los mayores productores mundiales de concentrados y cátodos de cobre, ha suspendido las operaciones extractivas después de que un trabajador falleciese el pasado miércoles.

Según el comunicado de la multinacional BHP, el empleado realizaba labores de mantenimiento en el momento del fallecimiento. La compañía ha notificado el suceso a las autoridades chilenas y ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

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"Lamentamos profundamente tener que confirmar que uno de nuestros empleados sufrió un accidente mortal en Escondida, en Chile, el miércoles 23 de septiembre, hora local. Transmitimos nuestro más sincero pésame a su familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles", ha explicado el presidente de activos del complejo minero, Alejandro Tapia.

BHP es operadora y propietaria al 57,5% de Escondida, mientras que Río Tinto posee el 30% y la japonesa JECO Corp el 12,5% restante. Los dos pozos de Escondida alimentan tres plantas concentradoras, así como actividades de lixiviación de óxido y sulfuro.

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