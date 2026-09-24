Peter Thiel reconoce el éxito de La Izquierda en Berlín al recibir el premio Axel Springer

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Berlín, 24 sep (EFE).- El empresario germano-estadounidense Peter Thiel reconoció este jueves el éxito del partido La Izquierda en las recientes elecciones de Berlín, en las que fue la fuerza más votada, por atender especialmente al problema de la vivienda, aunque se mostró muy escéptico con las propuestas de dicha formación política.

"El 25 % de la gente votó por La Izquierda. Creo que algo así como el 50 % de los votantes jóvenes, entre 16 y 24 años, lo hicieron", declaró Thiel al recibir el premio Axel Springer, en una ceremonia de entrega del galardón celebrada en la sede del grupo editorial del mismo nombre en Berlín.

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Allí, el empresario, que mantuvo una charla con el director ejecutivo del grupo editorial alemán, Mathias Döpfner, reconoció que la formación ganadora en las elecciones en Berlín el domingo atendió a un problema de la vivienda que calificó de "muy real" y que relacionó con la evolución demográfica de la sociedades occidentales.

"El pacto generacional en nuestras sociedades se ha roto. Vivimos en estas gerontocracias en las que el sistema está demasiado orientado hacia las personas mayores. Es demasiado complicado para los jóvenes en todos los sentidos", expuso.

"Una forma muy evidente en la que esto se manifiesta es el precio de la vivienda y los alquileres", mantuvo Thiel, al aludir a uno de los temas que marcó la campaña electoral en la que se impuso La Izquierda con un 25,7 % de los votos.

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La Izquierda quedó por delante de la conservadora Unión Cristianodemócrata (CDU, 18,8 %), la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD, 16,3 %) y Los Verdes (14,3 %) y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD, 12,1 %).

"Hay un problema muy real: la vivienda cuesta demasiado. Está demasiado regulada. Y si nadie más habla de ello, La Izquierda seguirá ganando", abundó el empresario al tiempo que expresó su escepticismo ante las soluciones propuestas por esa formación, que pasan por medidas como expropiaciones a grandes inmobiliarias.

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Thiel rechazó esas propuestas y negó que La Izquierda tenga soluciones para el problema de la vivienda en Berlín.

"Probablemente sus soluciones sean peores" que el problema y "no tiene buenas soluciones para esto", aseveró.

Thiel habló con Döpfner en la tribuna de la sede del grupo Axel Springer después de que ambos grabaran un pódcast en el que el empresario, según el editor, defendió "hasta cierto punto" a La Izquierda en el contexto de su victoria electoral berlinesa.

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"Si dijera que entiendo por qué la gente vota al AfD, todo el mundo diría: 'Bueno, está claro que eres partidario del AfD'", indicó Thiel.

"Pero pensé que, si digo que puedo entender por qué la gente vota La Izquierda, nadie pensará que tengo simpatías comunistas", adujo.

Antes de tomar la palabra, hablaron con términos elogiosos en mensajes de vídeo el director ejecutivo de Palantir, empresa de informática y tratamientos de datos con fines de seguridad y defensa, Alex Karp, y, entre otros, el director ejecutivo de la tecnológica OpenAI, Sam Altman, o el opositor ruso y referente mundial del ajedrez Garry Kaspárov.

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En su actividad como inversor y emprendedor, Thiel ha sido clave en la creación de empresas como, entre otras, Palantir, OpenAI o Meta.

Fuera de la sede central de Axel Springer, cerca de un centenar de manifestantes mostraron su rechazo a que Thiel fuera galardonado con un prestigioso premio que han recibido en ediciones anteriores figuras del mundo de la tecnología y la innovación, como Elon Musk o Altman, e incluso el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. EFE

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(foto)(video)