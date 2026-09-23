Trump y Xi afrontan su octava reunión: de Mar-a-Lago a Pekín, pasando por Busan o Hamburgo

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Pekín, 23 sep (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reunirán esta semana en Washington en su octavo encuentro cara a cara y el segundo de este año tras la visita del líder republicano a Pekín en mayo.

La cita, enmarcada en la visita de Estado de Xi a Estados Unidos entre el 23 y el 25 de septiembre, llega con Taiwán, la guerra de Irán, la tregua comercial, la inteligencia artificial y la rivalidad tecnológica entre los principales asuntos sobre la mesa.

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Estas son las reuniones más destacadas entre ambos líderes desde que Trump llegó a la Casa Blanca para su primer mandato en enero de 2017:

- Abril de 2017: Trump recibe a Xi en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, en la primera reunión entre ambos dirigentes, tras una campaña electoral en la que el magnate criticó con dureza las prácticas comerciales chinas.

Durante la visita, Trump afirma que ambas partes han logrado "tremendos progresos" en la relación bilateral, aunque la cita queda parcialmente eclipsada por la decisión estadounidense de lanzar ataques contra Siria mientras Xi se encontraba en suelo estadounidense.

- Julio de 2017: Los dos dirigentes se reúnen en la ciudad alemana de Hamburgo durante la cumbre del G20, con Corea del Norte y la relación económica bilateral entre los principales asuntos tratados.

En las semanas posteriores, Washington abrió una investigación sobre supuestas prácticas chinas en materia de propiedad intelectual, paso previo a la ofensiva arancelaria que marcaría el resto del mandato.

- Noviembre de 2017: Trump realiza una visita de Estado de tres días a China, la primera de un presidente estadounidense al país asiático desde la de Barack Obama en 2014.

Xi recibe a Trump con un amplio despliegue ceremonial en Pekín, que incluyó actos en la Ciudad Prohibida y en el Gran Palacio del Pueblo, y ambos Gobiernos presentan acuerdos comerciales por unos 250.000 millones de dólares.

- Diciembre de 2018: Ambos mandatarios mantienen una cena de trabajo en Buenos Aires, al margen de la cumbre del G20, en plena guerra comercial.

Washington ya había impuesto gravámenes a productos chinos por cientos de miles de millones de dólares y Pekín había respondido con aranceles a bienes estadounidenses.

- Junio de 2019: Trump y Xi se ven en la ciudad japonesa de Osaka, durante la cumbre del G20, y pactan una pausa en la escalada comercial.

Washington aplaza nuevos aranceles y flexibiliza parcialmente las restricciones a la tecnológica china Huawei, mientras Pekín promete aumentar sus compras agrícolas. Meses después, ambos países firman la llamada 'fase uno' del acuerdo comercial.

- Octubre de 2025: Trump y Xi mantienen en Busan, Corea del Sur, su primera reunión presencial del segundo mandato del republicano (quien estuvo fuera de la Casa Blanca entre enero de 2021 y el mismo mes de 2025), en los márgenes de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

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La cita permite cerrar una tregua de un año en una escalada arancelaria que llegó a situar los gravámenes estadounidenses a China en el 145 % y los chinos a EE. UU. en el 125 %. Washington reduce parte de sus aranceles y Pekín suspende durante un año algunos controles a la exportación de tierras raras y otros minerales críticos.

- Mayo de 2026: Trump viaja a Pekín en una visita centrada en los negocios y en su relación personal con Xi, al que llama "amigo" en varias ocasiones.

El presidente estadounidense, acompañado por ejecutivos de empresas como Apple, Tesla o Nvidia, niega haber hablado de aranceles con Xi y afirma haber alcanzado un "buen entendimiento" con él sobre Irán y Taiwán, aunque asegura no haberse comprometido a nada respecto a la isla.

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Ambos mandatarios podrían reunirse una tercera vez este año, durante la reunión de líderes de la APEC que se celebrará en noviembre en la ciudad china de Shenzhen. EFE