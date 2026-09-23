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La OCDE mejora en 4 décimas la previsión de crecimiento de Brasil en 2026, hasta el 2 %

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París, 23 sep (EFE).- La economía de Brasil crecerá en 2026 el 2 %, cuatro décimas más que lo esperado en la última proyección de junio de la OCDE, mientras que este mismo organismo pronostica una leve desaceleración para 2027 del gigante sudamericano, con un incremento del PIB del 1,9 % -dos décimas menos que en junio-.

En su Informe Intermedio de Perspectivas Económicas publicado este miércoles, la OCDE recordó que la economía brasileña había crecido el 2,3 % en 2025.

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Este mismo documento sitúa la trayectoria de la inflación levemente al alza. Se espera que en 2026 termine en el 5,1 %, siete décimas más que lo pronosticado en junio. En 2025, el IPC brasileño se había quedado en el 5 %.

No obstante, según la OCDE, este indicador iniciará su trayectoria descendente en 2027 hasta llegar al 4,3 %.

El organismo internacional estimó que el vigor del consumo interno y las medidas estatales dirigidas a proteger a familias y empresas frente a los costes energéticos han logrado mantener a flote a la economía de Brasil. EFE

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