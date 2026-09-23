La Bimbo Global Race en Barcelona contribuirá con 344.000 rebanadas al Banco de Alimentos

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La 48 Cursa de la Mercè Bimbo Global Race ha alcanzado un récord de participación con 17.200 corredores, un 18,6 por ciento más que en 2025, y permitirá la donación de 344.000 rebanadas de pan al Banco de Alimentos de Barcelona, 20 por corredor, y la recaudación íntegra de las inscripciones se destinará a Pallassos Sense Fronteres.

Pallassos Sense Fronteres es una entidad que trabaja para mejorar el bienestar emocional de niños y niñas afectados por conflictos, desplazamientos forzosos o situaciones de vulnerabilidad.

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En tan solo un año, la participación ha pasado de 14.500 corredores en 2025 a 17.200 en 2026, lo que supone la incorporación de 2.700 participantes más a una causa que une deporte, comunidad e impacto social.

"Estamos muy orgullosos de la respuesta que ha tenido la Cursa de la Mercé Bimbo Global Race en Barcelona. Gracias a la participación de 17.200 corredores, hemos vuelto a convertir el deporte y la solidaridad en apoyo para quienes más lo necesitan, avanzando juntos en nuestro propósito de alimentar un mundo mejor", afirmó Olga Martínez, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Bimbo EMEA.

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La edición de este año volvió a reunir a corredores de todas las edades y capacidades a través de una carrera de 10 kilómetros, una prueba inclusiva de 2 kilómetros y una carrera familiar. La jornada se completó con actividades para todos los públicos, incluyendo una Sandwich Party, música en directo y un espacio de entretenimiento infantil, reforzando el carácter participativo y familiar del evento.

La Bimbo Global Race forma parte de las iniciativas globales de Grupo Bimbo para avanzar en su propósito de alimentar un mundo mejor, transformando la participación de miles de corredores en acciones concretas de apoyo a las comunidades donde la compañía está presente.

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