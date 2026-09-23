El neerlandés Collin Veijer, operado de la clavícula izquierda

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Redacción deportes, 23 sep (EFE).- El neerlandés Collin Veijer ha sido intervenido con éxito de una fractura de la clavícula izquierda que se produjo en el Gran Premio de Austria, por el equipo del doctor Xavier Mir en el Hospital Universitario Dexeus de Barcelona.

Veijer se vio involucrado en un accidente a la salida de la curva seis durante los últimos minutos de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria el pasado viernes, en el circuito Red Bull de Spielberg, en el que se produjo la lesión.

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El piloto neerlandés viajó a Barcelona el sábado pasado para preparar la cirugía, realizada por el especialista en traumatología Xavier Mir y tras confirmarse el éxito de la operación y con Veijer estable después del periodo postoperatorio, recibirá el alta en las próximas horas para volar a los Países Bajos, donde comenzará su recuperación lo antes posible.

Desde su equipo Red Bull de Moto2 se indica que el plazo exacto para su regreso dependerá de su evolución.