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El calor pone en aviso a puntos de Andalucía, Extremadura, Galicia y Canarias, con 37ºC en Ourense

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Las altas temperaturas pondrán este miércoles en aviso a Sevilla, Badajoz, Cáceres, A Coruña y Ourense; y Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en un día en el que continuará la situación de estabilidad generalizada dominada por las altas presiones con cielos poco nubosos o despejados y ausencia de precipitaciones, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En este marco, las capitales de provincia con previsión de máximas más altas son Badajoz con 38ºC y Córdoba, Ourense y Sevilla con 37ºC.

De acuerdo con la previsión, sólo se darán intervalos nubosos en los litorales del extremo norte, donde podrían registrarse brumas costeras que localmente afectarían a zonas de interior. Asimismo, habrá algunos intervalos de nubes bajas matinales en los litorales mediterráneos del sureste, Alborán y Estrecho. En Canarias, los cielos se esperan poco nubosos o con intervalos de nubes altas. De acuerdo con el organismo, podría haber calima en altura y no se descarta que se dé algún chubasco en el Teide.

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En lo que respecta a los termómetros, AEMET ha indicado que las máximas descenderán en zonas litorales y prelitorales del Cantábrico occidental y Comunidad Valenciana. En la mitad sur, sufrirán ascensos ligeros, así como en el alto Ebro y Pirineos occidentales. En el otro extremo, las mínimas experimentarán pocos cambios y tendrán tendencia a descender en zonas bajas y a ascender en las altas.

En Canarias, los valores térmicos subirán, e incluso las máximas lo harán de forma notable en el litoral occidental de Lanzarote y Fuerteventura. De esta manera, el organismo estatal ha apuntado a que se superarán los 35ºC en zonas de la vertiente atlántica sur y que también lo podrán hacer en puntos de Galicia y la provincia de Las Palmas de Gran Canaria.

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Por otro lado, la predicción ha avanzado que mañana soplará levante moderado en Alborán y con intervalos fuertes en el Estrecho, viento moderado de componente nordeste en Canarias, litorales de Galicia, Ampurdán, Baleares y de norte en el Cantábrico. En el resto, habrá viento flojo con predominio de las componentes norte y este, y con intervalos moderados en otras zonas de litoral y el Ebro.

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