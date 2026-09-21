Relatora de la ONU denuncia sistema ruso para perseguir a críticos fuera de sus fronteras

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Ginebra, 21 sep (EFE).- Rusia ha desarrollado un sistema estatal para vigilar, intimidar y castigar a sus críticos en el extranjero y ejercer presión sobre sus familiares en el país, dijo este lunes la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en este país, Mariana Katzarova.

En un informe que ha presentado al Consejo de Derechos Humanos, la experta documenta cerca de 400 casos de represión transnacional, entre los que figuran asesinatos, intentos de asesinato, agresiones y envenenamientos, en sus formas más graves, y sostiene que se trata de una estrategia represiva sistemática por parte del Estado ruso.

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Agrega que esta evolución está estrechamente vinculada al endurecimiento de la represión interna y a la guerra contra Ucrania.

Katzarova sostiene que la represión se intensificó tras el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, lo que llevó a que entre 650.000 y 900.000 personas abandonaran Rusia, según sus propias estimaciones.

A ese respecto, indica que en los ocho años anteriores a 2022 hubo 29 de tales casos, pero que aumentaron hasta 89 en los tres años posteriores.

Según la relatora, la presión sobre los opositores en el extranjero ya no se limita a la violencia física y utiliza también órdenes de detención, bases de datos, sistemas digitales, restricciones bancarias y procedimientos judiciales.

De acuerdo al informe, Rusia mantiene una lista oficial de más de 21.500 personas a las que califica como "terroristas" o "extremistas", o ambos, y al menos 5.063 han sido procesadas por cargos que la relatora considera políticamente motivados.

Un problema adicional a ello es que esa información puede pasar automáticamente, sin comprobación independiente, a bases de datos internacionales utilizadas por bancos y empresas que evalúan riesgos y que pueden considerar que una persona es peligrosa simplemente porque aparece en la lista rusa y, como consecuencia, bloquearle sus cuentas y otros servicios.

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Entre los grupos en riesgo, Katzarova cita en su informe a mujeres que huyen de matrimonios forzados y violencia doméstica en Chechenia, activistas LGBT y defensores de los pueblos indígenas.

Además, apunta a una ley federal rusa del pasado agosto que establece 14 tipos de restricciones, como congelación de bienes o invalidación del pasaporte, para los ciudadanos rusos incluidos en ciertas listas oficiales, incluso si viven fuera de Rusia. EFE

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