Rego avisa de que "en días" habrá expedientes para reagrupar menores pero la mayoría quiere quedarse:"Y se van a quedar"

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La Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que "en unos días" estarán terminados los primeros expedientes para la reagrupación familiar de menores llegados a Ceuta el 30 y 31 de julio pero ha avisado de que la mayoría quiere quedarse en España. "Y se van a quedar", ha advertido la titular de Infancia.

"Hay una ley que les protege porque en nuestro país, y lo digo con mucho orgullo, no importa la nacionalidad y el origen de un niño, tienen protección universal, todos son iguales ante la ley", ha argumentado en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.

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La ministra ha sido tajante a la hora de asegurar que se "está haciendo lo que se tiene que hacer, que es cumplir" y ha condenado "la "banalización del mal a la que se está asistiendo últimamente". "Me parece terrible", ha asegurado Rego que ha reivindicado "la empatía y no como un acto de buenismo, sino de una cuestión de radicalidad democrática".

Rego ha vuelto a mostrar pesimismo en cuanto a la respuesta de Marruecos para facilitar la reagrupación de los menores a tenor de los 600 expedientes tramitados con anterioridad a la crisis de Ceuta. "No suele ser habitual una respuesta fluida por parte de Marruecos y esto obviamente es un problema o es una dificultad a la hora de llevar a cabo la reagrupación", ha reconocido de nuevo.

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Pese a ello, ha explicado que el objetivo es que "en los próximos días y va a ser de inmediato, solicitudes de reagrupación familiar" que están pendientes de un último paso que es el informe del representante jurídico del menor. "Un paso nuevo que se introduce el pacto de migración de asilo", ha explicado.

En cuanto a la situación de los menores que siguen en la calle en Ceuta, ha responsabilizado al Gobierno de Juan José Vivas y ha descartado que el Gobierno vaya a habilitar espacios para los niños o acogerlos en algunos de los que ya existen en la Ciudad Autónoma. "Es el sistema de acogida de Ceuta el que se tiene que hacer cargo de estos, porque tienen la competencia y tienen que dar una solución inmediata. Tienen 90 millones para ello", ha argumentado.

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Según Rego, "la parte del Estado que había que gestionar ya está gestionada y es un dolor e indignante ver situaciones de este tipo (en relación a los menores que deambulan aún por las calles). Ha insistido en que al Estado le corresponde "poner las soluciones de descongestionar Ceuta".

La ministra ha lamentado "el giro de guion" en la actitud del presidente Ceutí con el que ha afirmado haber trabajado "muy bien" con anterioridad a la crisis. Y, ha hecho hincapié en que Vivas autorice el traslado de los menores a la península. "Habilitamos 500 plazas, pusimos los recursos del Estado, hablamos con las entidades, hemos formulado una propuesta de convenio y lo único que tienen que hacer la ciudad de Ceuta es firmarla". "No hay ninguna razón para no aceptarlo" ha añadido.

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