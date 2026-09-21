Recuperan un coche de más de 200.000 euros robado en Italia en una investigación por tráfico de drogas

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La Policía Nacional en Almería ha sacado a la luz los bienes y movimientos económicos de un grupo criminal cuyos integrantes habían sido investigados por delitos relacionados con el tráfico de drogas y ha recuperado un vehículo de lujo valorado en más de 200.000 euros que había sido sustraído en Italia y manipulado para dificultar su identificación.

La actuación, denominada 'Operación Reina', ha sido desarrollada por agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Almería, que han seguido el rastro del dinero y han localizado distintos bienes vinculados a la actividad delictiva.

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Entre ellos figura el coche, cuya localización abrió una nueva línea de investigación "por las irregularidades que presentaba", según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La inspección realizada por especialistas de Policía Científica permitió comprobar que el automóvil había sido manipulado, lo que llevó a los investigadores a profundizar en su procedencia hasta determinar que había sido sustraído en Italia.

A partir de ese momento, se activaron los mecanismos de cooperación policial internacional para reconstruir su procedencia y culminar las gestiones que han permitido devolver el vehículo a su legítimo propietario.

Tras las primeras actuaciones, los especialistas en blanqueo de capitales centraron sus pesquisas en reconstruir la situación patrimonial de los investigados y determinar qué bienes podían estar relacionados con la actividad del grupo.

El análisis ha permitido localizar y bloquear distintos activos, entre ellos una embarcación, para evitar que pudieran desaparecer, cambiar de titularidad o quedar fuera del alcance de la investigación.

Los agentes también han detectado movimientos económicos fraccionados, una fórmula utilizada para "dificultar el seguimiento del dinero y tratar de evitar que determinadas operaciones llamen la atención del sistema financiero".

Asimismo, los investigadores han constatado la utilización de terceras personas para figurar formalmente como titulares de determinados bienes, una maniobra de interposición patrimonial destinada a "dificultar que las propiedades puedan relacionarse directamente con sus verdaderos beneficiarios".

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación sobre la estructura económica del entramado para determinar el origen y destino de sus activos, localizar otros bienes ocultos o a nombre de terceros e identificar al resto de responsables.