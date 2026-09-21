Leire Martínez, sobre Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh: "Hay cosas que por respeto no haré nunca"

21/09/2026 Leire Martínez, sobre Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Leire Martínez atraviesa una nueva etapa profesional marcada por su carrera en solitario, nuevos proyectos y una agenda que no le da tregua. La artista, que continúa inmersa en su gira, acaba de anunciar además una cita muy especial para el próximo 17 de abril en el Palacio Vistalegre de Madrid. Un momento de cambios en el que también se ha embarcado en un nuevo proyecto relacionado con la moda íntima, que nace de su propia experiencia como mujer y usuaria.

"Surge porque soy mujer, soy usuaria", ha explicado sobre esta nueva aventura, destacando especialmente su practicidad en el día a día. "Al ritmo al que vivimos, muchas veces el tiempo es una herramienta muy útil", ha señalado, defendiendo la posibilidad de "estar lista y perfecta en cualquier momento" y hacerlo además de una manera rápida y sencilla. "Lo puedes hacer tú en diez minutitos, te pasas rapidito y te vas manteniendo. Entonces es una gozada", ha asegurado.

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Esta nueva etapa también está muy ligada a ese concepto de independencia que representa el lema 'ir por libre'. Leire es consciente de que muchos pueden relacionarlo con su salida de La Oreja de Van Gogh, aunque ha querido dejar claro que su vida va mucho más allá de su etapa en el grupo. "Aunque sé que todos le dais la interpretación que tenga que ver con el grupo, pero es que ir por libre implica muchas cosas", ha apuntado. "Mi vida es mucho más que lo que fue La Oreja en mi vida, que fue un momento". "Todas las personas somos mucho más que solo una parte de nuestra vida", ha añadido, reconociéndose "orgullosísima de ese momento", aunque con la perspectiva que dan estos dos últimos años: "Dos años después, pues mira si no han pasado cosas".

Y si algo deja claro Leire es que no ha parado. "Todavía no he parado, todavía no he parado, seguimos con la gira [...] a tope", ha reconocido, ilusionada ante ese concierto del próximo mes de abril. Con una agenda tan intensa, la artista también ha aprendido a cuidar sus momentos de descanso. "Yo creo que el mejor descanso es eso, es dormir y poder tener esos momentitos para desconectar, como bien dices, la cabeza", ha explicado. Después de muchos años dedicada a la música, reconoce que ya sabe cómo afrontar los periodos de mayor actividad: "He aprendido hace mucho a aprovechar y disfrutar de esos días libres que te quedan ahí en medio". "Intentas buscar ese equilibrio", ha resumido.

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En este equilibrio, su familia ocupa un lugar fundamental. "Siempre la familia", ha respondido al hablar de sus principales apoyos, destacando especialmente a "mi marido, mi hijo" y a sus amigos, a quienes considera parte de su familia. También ha puesto en valor la posibilidad de compatibilizar su profesión con la maternidad gracias a la particularidad de su trabajo: "Lo bueno de no tener que ir a fichar a una oficina todos los días también es eso, que yo luego puedo llevar a mi hijo al colegio cuando quiera". Una conciliación que, como ella misma reconoce, funciona de una manera diferente: "A veces estoy cuando otros padres no están y luego no estoy cuando otros sí están".

Pero, inevitablemente, uno de los temas por los que Leire continúa siendo preguntada es Amaia Montero y el regreso de la cantante a La Oreja de Van Gogh. La artista ha asegurado que no le molesta que los medios sigan abordando la cuestión y que nunca vetará una pregunta. Sin embargo, sí ha reconocido que no comprende que se continúe insistiendo en un asunto sobre el que considera que ya se ha pronunciado suficientemente. "A mí no me molesta que me preguntéis, no tengo ningún inconveniente y jamás vetaré ninguna pregunta", ha afirmado.

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"A veces no comprendo esta insistencia, sobre todo por temas que creo que ya no dan para más", ha señalado. Leire ha recordado que siempre ha hablado con claridad sobre su salida y su relación con el grupo: "He hablado todo lo que he hablado mucho, porque me he pronunciado de forma clara, no he tenido ningún inconveniente y no lo tendré nunca". Dos años después, considera que hay cuestiones sobre las que prefiere no volver a pronunciarse: "Creo que ya dos años después, seguir ahondando en cosas que...".

La cantante también ha explicado que conoce perfectamente las consecuencias que pueden tener sus palabras en torno a este asunto. "Soy como todo el mundo, quiero decir que yo veo las cosas igual que las ve todo el mundo, pero que yo me pronuncie sobre esto sé lo que genera, entonces hay cosas que por respeto no haré nunca", ha sentenciado. Eso sí, lejos de cerrar completamente la puerta a cualquier encuentro, sí ha reaccionado con ilusión ante la posibilidad de un futuro dúo con Amaia: "Ojalá".

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Por otro lado, también ha valorado la llegada de Shakira a Madrid con su residencia, una iniciativa que considera especialmente interesante para la capital. "Me parece maravilloso todo lo que haga ella", ha asegurado, destacando que el hecho de que la colombiana permanezca durante un tiempo en la ciudad puede convertirse en "un atractivo para la ciudad a nivel turístico". "El tenerla aquí es un poco como Las Vegas, y me gusta el concepto", ha reconocido. Además, ha definido a Shakira como "un referente para muchísimas mujeres", mostrando su admiración por la artista y por esta nueva etapa que está protagonizando en Madrid.