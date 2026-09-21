La Fundación Botín acoge esta semana el taller 'Los jardines del delirio' de Solange Pessoa en septiembre

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La Fundación Botín acogerá desde este lunes, y hasta el día 29, el taller 'Los jardines del delirio', que impartirá la artista brasileña Solange Pessoa del 21 al 29 de septiembre.

Desde hace más de cuatro décadas, Pessoa explora las relaciones entre naturaleza, memoria, cuerpo y espiritualidad a través de una obra en la que la materia está en constante transformación.

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Se trata del segundo taller organizado por la Fundación este año, tras el 'Moré Moré (Leaky): Santander' que dirigió Yuko Mohri del 1 al 10 de junio, como apoyo al tejido artístico contemporáneo.

Pensado para artistas y estudiantes de artes plásticas y visuales, teatro, cine, filosofía, biología y otras disciplinas interesadas en las relaciones entre arte, naturaleza y ecología, el taller propone una inmersión en la práctica artística de Pessoa.

Durante nueve días, jardines, plazas, parques y otros entornos naturales de Santander y sus alrededores se convertirán en espacios de observación, reflexión y creación, donde los participantes compartirán procesos de trabajo con la artista y experimentarán con distintas formas de acercarse al entorno.

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Este taller está vinculado a la primera exposición de Pessoa en España, 'Del día o de la noche', comisariada por Bárbara Rodríguez, directora de exposiciones y de la colección del Centro Botín, que abrirá sus puertas el 10 de octubre en el Centro Botín.

La propia Solange Pessoa ha seleccionado a un máximo de 15 participantes entre todas las candidaturas recibidas.