Kenia deniega liberar bajo fianza a 8 menores acusadas del incendio que mató a 16 alumnas

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Nairobi, 21 sep (EFE).- El Tribunal Superior de Kibera, en Nairobi, denegó este lunes la libertad bajo fianza a las ocho menores acusadas de asesinato por la muerte de 16 alumnas en un incendio registrado el pasado mayo en un internado femenino del condado keniano de Nakuru.

La jueza Diana Kavedza respaldó la objeción planteada por la Fiscalía General (DPP) al considerar que hay "razones de peso" para mantener a las sospechosas bajo custodia, entre ellas el riesgo para la propia integridad física de las menores si quedaran en libertad, indicó un comunicado de la DPP.

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La Fiscalía sostuvo ante el tribunal que la continuidad de la prisión preventiva resulta indispensable para preservar la integridad del proceso judicial y garantizar la debida administración de justicia.

"Tras considerar las presentaciones de la Fiscalía y las circunstancias del caso, la jueza Kavedza ordenó que las ocho menores sean recluidas en la Institución Kamae Borstal a la espera de la audiencia", añadió el documento.

La magistrada dispuso que permanezcan ingresadas en el reformatorio femenino mientras se desarrolla la causa, y ordenó que cada una sea alojada en un habitáculo individual equipado con cama.

Las ocho estudiantes están acusadas de haber actuado de forma conjunta para provocar el fuego en la Academia Femenina Utumishi, ubicada en la localidad de Gilgil, durante la noche del pasado 27 al 28 de mayo.

Las autoridades mantienen abierta la investigación sobre las causas del incendio, mientras las procesadas permanecen en prisión preventiva.

Los incendios en centros educativos han reavivado el debate sobre la seguridad escolar en Kenia, donde la Cruz Roja ha atendido al menos 37 incidentes de este tipo desde principios de 2026, según informó el diario local The Standard.

La tragedia de Utumishi evoca otros incendios similares, como el del internado masculino de la academia Hillside Endarasha de Kieni, en el condado de Nyeri (centro), ocurrido en septiembre de 2024 y en el que murieron 21 niños de entre 9 y 13 años.

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También causó conmoción el desastre de 2001 en el internado de la escuela secundaria de Kyanguli, en el condado de Machakos (fronterizo con Nairobi), que provocó 67 muertos de entre 15 y 19 años. EFE