Gustavo Scarpa, el mediocampista que llevó a León Tolstói al podio de ventas en Brasil

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Ailén Desirée Montes

São Paulo, 21 sep (EFE).- El fútbol e incentivar la lectura no suelen cruzar sus caminos con frecuencia en los titulares deportivos, pero el mediocampista brasileño Gustavo Scarpa lleva ya unos años intentando cambiar esa narrativa.

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Conocido por su afición a los libros y el ajedrez, el jugador del Atlético Mineiro se ha transformado en los últimos días en un fenómeno cultural en Brasil.

Su proyecto en el ‘Canal do Scarpinha’ en YouTube comenzó hace dos semanas, con un video de diez minutos en el que se lo ve al jugador algo tímido comentando su percepción del libro ‘Sus ojos miraban a Dios’, de la autora Zora Neale Hurston.

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Pero el impacto de su faceta como influenciador literario quedó demostrado cuando su reseña en portugués del clásico 'La muerte de Ivan Ilich', del ruso León Tolstói, impulsó a la obra hasta el primer lugar de la lista de los libros más vendidos en Amazon Brasil.

El video en el que analiza el libro, también de diez minutos, ya supera las 600.000 reproducciones.

Sin embargo, la afición del exjugador del Nottingham Forest por la lectura no es nueva: ya en 2021, cuando integraba las filas del Palmeiras, sus breves reseñas en historias de Instagram sobre autores como Franz Kafka, George Orwell o Fiódor Dostoiévski, a quien llamaba el "dorsal 10" de su estante, se hicieron virales entre los hinchas.

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En entrevista a GaloTV, la televisión oficial del club, publicada el pasado viernes, Scarpa prometió más recomendaciones y contó que ese entusiasmo también permeó en el vestuario del Atlético Mineiro, donde varios de sus compañeros le han agradecido por motivarlos a leer e incluso comenzaron a llevar libros para acompañar las sesiones de fisioterapia.

El jugador de 32 años nacido en el municipio de Campinas, en São Paulo, dijo que la lectura ha sido “extremadamente importante” en su vida, aunque confesó que muchas veces es víctima de la distracción del celular y "los vídeos cortos".

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“Sin duda, este proyecto puede ayudar a mucha gente. No te va a hacer más inteligente, pero es un hábito muy saludable e infinitamente más genial que ver una película”, expresó al canal oficial del club.

El impacto del futbolista no tardó en contagiar a los aficionados, como es el caso de Carolina Marques, de 22 años, quien, a partir de las recomendaciones del jugador, se inspiró para crear ‘Galeitura’, en referencia al apodo del club, ‘Galo’.

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“¿Y si hacemos un club de lectura con base en las recomendaciones de Scarpa?”, publicó en sus redes sociales la joven, según contó a EFE.

La respuesta fue inmediata. El grupo de WhatsApp, que surgió el pasado martes, alcanzó los 300 integrantes en su primera jornada y la alta demanda obligó a cerrar temporalmente los cupos para organizar la lectura.

Hoy, la cuenta de Instagram ya supera los 50.000 seguidores.

El corte de cintas del club de lectura se dio justamente con el libro de Tolstói, cuyos doce capítulos se dividieron en un plan de lectura de tres semanas.

A lo largo de esos días, la cuenta de Galeitura compartirá sus impresiones en Instagram para interactuar con los alvinegros y al finalizar las jornadas se abrirán inscripciones para realizar un debate virtual sobre la obra.

Según adelantó Marques a EFE, el colectivo ya está en contacto con el Instituto Galo, el brazo social del club creado en 2021, con quienes trabajarán en conjunto en una iniciativa solidaria de donación de libros. EFE

(foto)(video)