Elecciones estatales en Alemania, infografías y mapas

Estos gráficos acompañan a la noticia titulada: AfD es primera fuerza en las elecciones del estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental y La Izquierda gana en Berlín
-- Resultado en las dos regiones
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https://fotos.europapress.es/infografias/f7789430
-- Resultado en Berlín
https://fotos.europapress.es/infografias/f7789429
Comparación con 2023
https://www.epdata.es/elecciones-estatales-berlin-2026/79b8e5e6-7ee6-486d-a455-1e71d91db5fb
-- Resultado en Mecklemburgo-Pomerania Occidental
https://fotos.europapress.es/infografias/f7789428
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