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Elecciones estatales en Alemania, infografías y mapas

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Estos gráficos acompañan a la noticia titulada: AfD es primera fuerza en las elecciones del estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental y La Izquierda gana en Berlín

-- Resultado en las dos regiones

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-- Resultado en Berlín

https://fotos.europapress.es/infografias/f7789429

Comparación con 2023

https://www.epdata.es/elecciones-estatales-berlin-2026/79b8e5e6-7ee6-486d-a455-1e71d91db5fb

-- Resultado en Mecklemburgo-Pomerania Occidental

https://fotos.europapress.es/infografias/f7789428

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