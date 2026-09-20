Nueve distritos portugueses en alerta por calor y elevado riesgo de incendios rurales

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Lisboa, 20 sep (EFE).- Nueve distritos portugueses están este domingo en alerta amarilla por altas temperaturas en una jornada en la que se espera una subida generalizada de los valores y gran parte del país está en riesgo muy elevado o máximo por incendios rurales.

Los distritos en alerta este domingo son Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Santarém, Lisboa y Setúbal.

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Mientras que el riesgo de incendios forestales es de muy elevado a máximo en el norte, el centro, el Alto Alentejo y el Algarve.

Por su parte, la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) informó que el gran incendio que comenzó ayer, sábado, en la zona de Coimbra, en el centro del país, está en fase de resolución, aunque siguen desplazados en la zona casi 500 bomberos y siete medios aéreos para garantizar la extinción de las llamas.

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El pronóstico meteorológico prevé máximas superiores a 30 grados en buena parte de Portugal continental, llegando incluso a los 37 grados en Santárem o los 34 en Lisboa.

La subida de las temperaturas responde a la influencia de un anticiclón situado al norte de las Azores y extendido hacia el golfo de Vizcaya, que favorece la llegada de aire continental cálido y seco a la península ibérica.

Aunque las máximas previstas serán inferiores a las de algunos episodios del verano, superarán los valores habituales de la segunda mitad de septiembre. La duración del episodio podría configurar una ola de calor en gran parte del país. EFE