México se alza con la victoria en el World Paella Day 2026

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El chef Froilán Mújica, representante de México, se ha alzado este domingo con el trofeo del World Paella Day 2026 con su propuesta 'Arroz de la nostalgia', una receta que "simboliza un homenaje a los recuerdos que nos acompañan cuando dejamos nuestra tierra". El plato ha sido elaborado a base de arroz Albufera, mero, kokotxas de merluza al pil-pil, tomate, ajo, ñora, ají dulce venezolano seco, manzanilla, azafrán, aceite de oliva virgen extra, perejil y un "sutil" toque de chiltepín mexicano, según ha informado la Fundación Visit València.

València se ha convertido este domingo en escenario de una "fiesta gastronómica" en torno a la paella, su plato "más universal", con doce chefs internacionales que han cocinado en directo en La Marina para poder erigirse como ganadores del trofeo a la mejor paella internacional, cocinada "desde sus culturas de origen" pero "con respeto a la tradición valenciana".

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El evento ha sido organizado por la Fundación Visit València y el Ayuntamiento en colaboración con Turisme CV y la Diputació de València. Tras un "intenso" periodo de deliberación, el representante de México se ha alzado con el trofeso con una combinación que ha "conquistado" los paladares del jurado "por su sabor y equilibrio entre creatividad y respeto a la esencia del plato, así como por su atrevimiento en la combinación de sus ingredientes".

El podio lo han completado Keisuke Mutsuura, en representación de Japón en segunda posición, y el bronce ha sido para Ecuador, representado por Hugo Andrade. 'Cuando algo es leyenda, se versiona en todo el mundo', ha sido el lema de esta edición, celebrada de nuevo en la Plaza del Agua de La Marina, junto al Tinglado 2. El World Paella Day destaca "no solo el valor de la paella como referente gastronómico y cultural valenciano reconocido universalmente" sino también "la capacidad de la gastronomía para unir culturas".

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Los doce finalistas han llegado de tres continentes (Europa, América y Asia), tras haber sido seleccionados en pruebas previas --a excepción de Reino Unido, que acude como invitado-- por su maestría con el arroz. Según la organización, "todos ellos han mostrado su talento y creatividad, reinterpretando la paella desde sus culturas de origen, pero siempre con respeto a la tradición valenciana que define el plato".

Además, todos los asistentes al evento han podido degustar raciones populares de paella a un precio de seis euros, en una Marina de València convertida en el "epicentro mundial del plato valenciano más emblemático".

ESPÍRITU Y VALORES

El jurado, compuesto por referentes y personalidades del mundo gastronómico valenciano, ha valorado tanto la técnica como el sabor de los platos, así como su capacidad para "transmitir el espíritu y valores de la paella".

De esta manera, los deliberantes han sido Sergio Terol, presidente de la Academia de gastronomía de la Comunidad Valenciana; Ricardo Navarro, chef ejecutivo de Meliá Valencia; Frédéric Gallego, ganador del World Paella Day 2025 con Francia; Anabel Navas, propietaria de Cervezas Zeta/Mercado de Colón; Juan Valero, CEO Arroz Tartana Y Begoña Rodrigo, fundadora y chef ejecutiva de La Salita.

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El premio, una copa realizada por el artesano valenciano José Luís Platero en honor a la paella, a base de madera de naranjo y hierro, lo ha entregado la concejala de Turismo y presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet.

"El World Paella Day es mucho más que una celebración gastronómica: es el reconocimiento de València como despensa del Mediterráneo y cuna de la paella. Hoy este plato viaja por todo el mundo, convirtiéndose en un puente entre culturas y un lenguaje universal capaz de unirnos e identificarnos. La paella no se entiende sin València, ni València sin su plato más típico", ha señalado.

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El evento es posible gracias al impulso del Ayuntamiento de València, a través de la Fundación Visit València, junto a la Diputación de València, Turisme Comunitat Valenciana y Turespaña.

Más allá de la competición, los chefs finalistas han disfrutado de una breve estancia de formación y convivencia en València para acercarse a la historia y a las despensas naturales "que inspiran la auténtica paella valenciana".

Durante su estancia, han conocido de primera mano el ciclo del arroz en l'Albufera de la mano de Santos Ruiz, con quien también pudieron participar en una masterclass impartida por Chabe Soler, primera ganadora del certamen. También visitaron el restaurante Les Bairetes del maestro arrocero Rafa Margós, quien les enseñó las claves para cocinar una auténtica paella valenciana. Además, los finalistas recorrieron el Mercado Central para seleccionar los ingredientes locales incluidos en sus propuestas.

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Esta experiencia les convierte "en auténticos embajadores de la paella en sus respectivos países" y "refuerza la posición de València como capital gastronómica del Mediterráneo", según la organización.