El Guadalajara, del español Contreras, le gana a Tijuana en jornada 8 de Apertura femenino

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Tijuana (México), 19 sep (EFE).- El equipo femenino de Guadalajara venció este sábado por 0-2 a Tijuana en la octava jornada del torneo Apertura mexicano.

Denise Castro y Alicia Cervantes marcaron los goles del equipo dirigido por el español Antonio Contreras.

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Guadalajara rompió el equilibrio en el minuto 40 tras un córner que aprovchó Castro.

En el segundo las visitantes aumentaron tras una triangulación dentro del área que culminó con un remate de Alicia Cervantes al fondo de la red.

La octava jornada del Apertura comenzó el viernes con la goleada del Monterrey por 10-0 sobre Necaxa y continuará este domingo, cuando el América, equipo de la española Irene Guerrero, buscará mantener su paso perfecto como líder invicto en su duelo contra Atlas.

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Pumas recibirá a Puebla y Pachuca a San Luis.

El lunes la actividad terminará con tres partidos. EFE