Agencias

La regata Rey Juan Carlos I El Cortes Inglés Máster corona a los campeones de su undécima edición

Imagen CUX6A5WL5BCADIR46WQSXGJNXY
Guardar

Bribon (6 Metros), Okofen (J80), Magical (ORC 0-1-2), Urbapaz (ORC 3), Deep Blue 2.1 (ORC 4), Keep Calm (ORC 5-Open), Atxurri (Veteranos), José de Linares y Alexandra Wang Liu (Optimist) y el equipo a bordo del Damm 3 (Fundación Talgo Vela Adaptada) se coronaron este domingo campeones de la undécima edición de la regata Rey Juan Carlos I El Cortes Inglés Máster, disputada en aguas de Sanxenxo (Pontevedra).

En la clase Xacobeo 6 Metros, el Bribon logró su cuarto título, mientras que el Okofen consiguió el quinto en J80. En ORC 0-1-2, Magical se proclamó vencedor tras ganar cuatro de las cinco pruebas, en ORC 3 la bonita pelea entre Urbapaz y Nortemar Peperetes se decantó a favor del primero por un punto, y en ORC 4, el Deep Blue 2.1 se tomaron la revancha del año pasado cuando fueron segundos.

PUBLICIDAD

Además, e Keep Calm fue el ganador en ORC 5-Open, el Atxurri se llevó el triunfo en Veteranos, y José de Linares, del RCN El Candado, y Alexandra Wang Liu, del CN El Trocadero, se proclamaron ganadores en Optimist. En Fundación Talgo Vela Adaptada, la victoria fue para el equipo a bordo del Damm 3, liderado por la monitora Natalia Domínguez.

La 11ª Regata Rey Juan Carlos I - El Corte Inglés Máster ha sido la quinta y última cita del Circuito Gallego de Alto Nivel y la encargada de coronar a los ganadores del Trofeo Presidente de la Xunta, que fueron el Mirfak en ORC 0-1, el Deep Blue 2.1 en ORC 2-3 y el Namaste en J80.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Secretario del Tesoro de EE.UU publica foto de su reunión con homólogo chino en Nueva York

Infobae

Investigan la filtración de 15 millones de registros de clientes de Aeroméxico

Investigan la filtración de 15 millones de registros de clientes de Aeroméxico

España gana la prueba de Ginebra y se afianza en la segunda plaza de la general de SailGP

España gana la prueba de Ginebra y se afianza en la segunda plaza de la general de SailGP

Elif Eralp: el rostro de una izquierda renovada que espera gobernar Berlín

Infobae

Merz reconoce el "desastre" electoral de la CDU pero promete seguir las reformas

Merz reconoce el "desastre" electoral de la CDU pero promete seguir las reformas