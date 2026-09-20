Hong Kong despide con honores de Estado a su primer jefe de Gobierno de la era poscolonial

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Hong Kong, 20 sep (EFE).- La cúpula del Gobierno chino y los principales dirigentes de Hong Kong despidieron este domingo con un funeral de Estado a Tung Chee-hwa, el primer jefe del Ejecutivo del territorio tras la retrocesión británica de 1997, en una ceremonia que reunió a la clase política y al poder financiero de la excolonia.

El féretro del mandatario, fallecido el pasado 8 de septiembre a los 89 años, fue cubierto con la bandera nacional de la República Popular China y trasladado al crematorio de Cape Collinson tras las exequias oficiales en el tanatorio de North Point.

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Los actos estuvieron coordinados por un comité oficial de 87 personalidades y a ellos llegaron misivas de condolencias enviadas por el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro, Li Qiang.

El actual jefe del Gobierno local, John Lee, encabezó la comitiva de portadores del ataúd junto a sus tres antecesores en el cargo: Donald Tsang, Leung Chun-ying y Carrie Lam, en una estampa de unidad institucional.

El protocolo dispensado situó a Tung como la tercera figura en la historia de Hong Kong en recibir honores de Estado desde el traspaso de soberanía, un privilegio solo otorgado antes a dos empresarios que tejieron puentes estratégicos con Pekín.

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Hijo de una dinastía naviera nacida en Shanghái en 1937 y refugiada en Hong Kong en 1947, el dirigente se graduó en ingeniería naval en la Universidad de Liverpool antes de asumir en 1982 las riendas del conglomerado familiar Orient Overseas Container Line.

La compañía esquivó una quiebra multimillonaria en los años ochenta gracias a una inyección de capital coordinada por el Banco de China, un rescate que selló una alianza de lealtad con las autoridades comunistas.

Elegido a finales de 1996 por un colegio electoral afín a Pekín, tomó posesión el 1 de julio de 1997 para estrenar sobre el terreno el principio de ‘un país, dos sistemas’.

Su gabinete debutó sofocando el embate de la crisis financiera asiática de 1998 mediante una histórica intervención bursátil de 118.000 millones de dólares locales (unos 13.000 millones de euros, 15.000 millones de dólares estadounidenses) con la que el Ejecutivo adquirió acciones para frenar los ataques de fondos especulativos contra la paridad cambiaria.

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Durante sus casi ocho años de mandato selló el acuerdo de libre comercio CEPA con el continente y atrajo el parque temático Hong Kong Disneyland. Sin embargo, su gestión encadenó el golpe económico del brote del síndrome respiratorio agudo severo (SARS) en 2003 y el desplome del mercado inmobiliario tras su plan frustrado de construir 85.000 viviendas públicas al año.

El detonante definitivo de su mandato ocurrió el 1 de julio de 2003, cuando medio millón de personas marcharon por el centro de la urbe para protestar contra su intento de aprobar la ley de seguridad nacional del Artículo 23 de la Carta Magna, una contestación popular que obligó a retirar el proyecto legislativo y desembocó en su dimisión en marzo de 2005 por problemas de salud.

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Tras dejar el poder ejecutivo, Tung ejerció durante 18 años como vicepresidente del máximo órgano consultivo político de China y fundó la Fundación de Intercambio China-Estados Unidos, erigiéndose en un influyente canal de diplomacia discreta ante la Casa Blanca hasta su retirada definitiva en 2023. EFE

(foto) (vídeo)