Gabriela Guillén, devastada tras el duro revés que la ha llevado a Urgencias y a ser atendida por la Policía

18/09/2026 Gabriela Guillén. Preocupación máxima por Gabriela Guillén después de que este jueves recibiese una carta certificada con una delicada información que no se esperaba -y que no sería ce carácter personal sino laboral- y que habría provocado que tuviese que ser auxiliada en su propio domicilio en primer lugar por dos agentes de la Policía Nacional, y posteriormente por una ambulancia que se encargaba de trasladarla a Urgencias del Hospital Gregorio Marañón para ser atendida por los médicos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Preocupación máxima por Gabriela Guillén después de que este jueves recibiese una carta certificada con una delicada información que no se esperaba -y que no sería ce carácter personal sino laboral- y que habría provocado que tuviese que ser auxiliada en su propio domicilio en primer lugar por dos agentes de la Policía Nacional, y posteriormente por una ambulancia que se encargaba de trasladarla a Urgencias del Hospital Gregorio Marañón para ser atendida por los médicos.

Después de tres horas en dicho hospital, la ex de Bertín Osborne regresaba a su casa visiblemente aturdida y descubicada, necesitando incluso ayuda para caminar. Y era su entorno el que transmitía al programa 'Y ahora Sonsoles' que aunque seguía "con el susto en el cuerpo" por la carta recibida, se encontraba "estable" y necesitaba descansar y estar con el hijo que tiene en común con el cantante, David (2).

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Mientras se especula con que el duro revés recibido tendría que ver con el negocio de estética que regentaba en Madrid y que perdió por una mala gestión de su prima mientras se encontraba en Honduras concursando en 'Supervivientes 2026' -fue a su regreso cuando descubrió que además de no tener ya local arrastraba una deuda de alrededor de 60.000 euros y que su socia había desaparecido dejándola sola con este grave problema económico-, Gabriela intenta retomar la normalidad tras su paso por Urgencias y la visita de la Policía en su domicilio.

Cabizbaja y visiblemente abatida la esteticien ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press y ha optado por no aclarar el motivo de su disgusto: "Lo siento, no voy a hablar nada. Muchas gracias". "Necesito estar tranquila por favor. Si me dejáis os lo agradezco de verdad. Necesito estar tranquila" ha expresado sin revelar qué hay de cierto en que dicha carta certificada tendría que ver con un problema laboral con el que no contaba.

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Sin embargo, consciente de que existe una preocupación pública por su estado después de ver a la Policía y a una ambulancia en su casa, Gabriela ha asegurado con una sonrisa 'forzada' que "estoy bien", dejando claro que el susto ya pasó y ahora necesita asimilar lo ocurrido.