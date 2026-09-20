España despliega campaña en redes para desalentar entradas irregulares a Ceuta y Melilla

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Rabat, 20 sep (EFE).- La Embajada de España en Rabat ha difundido en redes sociales una campaña para desincentivar los cruces irregulares a las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla, en el norte de África, en línea con anteriores mensajes del Ministerio español de Exteriores, en plena tensión por nuevas convocatorias en redes de entrada masiva a los enclaves españoles.

"Entrar irregularmente en España a través de Ceuta y Melilla no da derecho a acceder a la Península, a permanecer en España ni circular libremente por el resto de Unión Europea", señala la cuenta en X de la Embajada de España en Marruecos.

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"No te dejes engañar por la desinformación. La reciente sentencia del Tribunal Supremo precisa el procedimiento con quienes acceden por mar. No modifica la Ley de Extranjería. No declara ilegal el rechazo en frontera. No impide el retorno", continúa la campaña, difundida también en cuentas de los diferentes consulados españoles en el país magrebí.

"Ceuta y Melilla tienen un régimen de control único en Europa: Doble filtro. Un control de la frontera con Marruecos y un segundo control Schengen a la salida hacia la Península, por mar y por aire. Nadie embarca sin identificarse ante la Policía Nacional", añade.

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Los mensajes, en los que la embajada insta a consultar la información oficial sobre las vías legales de entrada y permanencia en España y la UE, coinciden con nuevas convocatorias de movilizaciones en las redes relacionadas con el cruce a Ceuta y Melilla.

En concreto, las redes apuntaron la posibilidad de un nuevo cruce o una protesta en Rabat, frente a la embajada española, para este domingo 20 de septiembre que, por el momento, no se ha producido.

Además, circulan convocatorias para un nuevo cruce irregular a Ceuta el próximo día 23, coincidiendo con la jornada electoral que celebra Marruecos.

La advertencia de la administración española, que también se ha publicado en francés, forma parte de una campaña institucional más amplia del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Exteriores publicó el 3 de agosto un documento específico bajo el título "Entrar irregularmente en Ceuta o Melilla no permite permanecer en España ni llegar a Europa", presentado como una respuesta a la desinformación en redes.

La reacción de las autoridades españolas se produce tras la crisis migratoria desatada en Ceuta por el mayor cruce masivo en su frontera, más de 70.000 personas, el pasado 30 de julio, alentado por bulos en redes sociales.

Aunque el grueso de los inmigrantes irregulares regresó a Marruecos, miles todavía, en su mayoría jóvenes, siguen en la ciudad española.

La crisis, que ha tensionado las relaciones entre Madrid y Rabat, ha provocado al menos 140 muertos, según organizaciones civiles.EFE