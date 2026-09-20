Juan Diego Flórez celebra con concierto 15 años de su proyecto social Sinfonía por el Perú

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Lima, 16 sep (EFE).- Con óperas clásicas y canciones tradicionales de Perú, el tenor peruano Juan Diego Flórez celebró este sábado, con un concierto en su natal Lima, los quince años de Sinfonía por el Perú, el proyecto social que lidera para dar educación musical y oportunidades de desarrollo a miles de niñas y niños de barrios de bajos recursos.

Un auditorio repleto con 5.000 personas presenció el regreso de Flórez a los escenarios peruanos, después de más de dos años sin cantar en su país, para interpretar, junto a los jóvenes de Sinfonía por el Perú, un repertorio de clásicos de la lírica mezclados con temas emblemáticos de la cultura peruana.

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La velada comenzó con piezas de las óperas que han llevado a Flórez por los teatros más afamados del mundo como 'La donna é mobile', de la ópera 'Rigoletti' de Giuseppe Verdi, para pasar a un recopilatorio de canciones que recogen la diversidad de la riqueza cultural peruana.

Entre la selección sonaron el vals 'La flor de la canela' y 'Fina estampa', de Chabuca Granda; la décima 'Zaña', de Nicómedes Santa Cruz; el huaino 'Valicha', de Miguel Ángel Hurtado Delgado; y el himno procesional 'Hanaq pasap kusikuynin', de Juan Pérez Bocanegra.

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Sobre el escenario acompañaron a Flórez más de 140 integrantes de la Orquesta y el Coro Juvenil de Sinfonía por el Perú, dirigidos por la maestra colombiana Elizabeth Vergara.

Desde sus inicios, la organización sin fines de lucro liderada por Flórez ha buscado demostrar que la música no solo forma artistas, sino también personas capaces de construir un mejor futuro para sí mismas y para sus comunidades, lo que la entidad llama 'Efecto Sinfonía'.

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De acuerdo con la medición del 'Efecto Sinfonía', realizada por GRADE (Grupo de Análisis para el Desarrollo), la enseñanza musical desarrollada por Sinfonía por el Perú contribuye a que niñas, niños y adolescentes del programa tengan una sólida autoestima (+30 %), aumenten la personalidad creadora (+20 %), y desarrollen el gusto por el trabajo en la escuela (+34%).

Según la medición de GRADE, el 'Efecto Sinfonía' también reduce conductas de riesgo y expresiones de agresividad verbal y física (-29 %) y la prevalencia del embarazo adolescente (-75 %).

Sinfonía por el Perú está actualmente presente en diez de las veinticuatro regiones del país, a través de sus más de veinticinco sedes activas, pero también ha trascendido fronteras al estar presente en México a través del proyecto Sinfonía en México. EFE

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