Ariadne Artiles, entre Canarias y Madrid: la modelo desvela cómo compagina su vida profesional con su faceta de madre

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Ariadne Artiles continúa compaginando su carrera profesional con su vida familiar, dividida entre Canarias y Madrid. La modelo, que mantiene desde hace años una estrecha vinculación con las islas, donde disfruta de una vida más tranquila junto a sus hijas, continúa inmersa en numerosos proyectos relacionados con la moda y la publicidad.

En esta ocasión, ha viajado hasta Madrid para asistir al desfile de moda canaria, una cita con la que vuelve a demostrar su apoyo a la industria y al talento de las islas. Una agenda que, como ella misma reconoce, continúa siendo frenética y que la obliga a pasar buena parte de su tiempo viajando.

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"Pues yo acabo de llegar a Madrid, porque sabes que vivo en mitad en las islas y mitad aquí, y la verdad que sin parar", explicaba la modelo ante las cámaras. Y es que, nada más aterrizar en la capital, Ariadne ya tenía varios compromisos profesionales por delante: "Vengo de un rodaje ahora, ahora tenemos el desfile, mañana tengo el rodaje también".

A pesar de este ritmo de trabajo, la modelo tiene claro que sus prioridades han cambiado con el paso de los años. "Sigo igual, ¿no? Trabajando mucho, viviendo en un avión, aunque priorizo mucho estar con mi familia, con mis hijas, y elijo más los trabajos que nunca", confesaba, dejando claro que intenta encontrar un equilibrio entre su carrera y el tiempo junto a sus pequeñas.

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Una nueva etapa en la que, aunque continúa con una agenda repleta de compromisos, Ariadne asegura sentirse feliz con el momento profesional que atraviesa: "Pero trabajando mucho, la verdad, muy contenta".