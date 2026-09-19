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Fallece una mujer de 47 años en una vivienda de Arganzuela por supuesto estrangulamiento

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Una mujer de 47 años ha fallecido este sábado en una vivienda de la calle Ferrocarril, 30, del distrito de Arganzuela por supuesto estangulamiento.

El aviso ha sido recibido a las 11 horas y a la llegada de los sanitarios del Summa112 al domicilio han confirmado el fallecimiento de la mujer que presentaba señales de estrangulamiento, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

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Los agentes de Policía Municipal han sido los primeros en llegar al inmueble donde han encontrado a la mujer en parada cardiorrespiratoria y han iniciado maniobras de soporte vital básico sin éxito.

Además de Policía Municipal se ha desplazado Policía Nacional que se encuentra investigando los hechos.

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