EEUU refuerza sanciones contra Rusia e Irán y amenaza con aranceles del 100% a compradores de petróleo ruso

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este viernes un nuevo decreto que refuerza el régimen de sanciones contra Rusia e Irán y que amenaza con la imposición de aranceles sobre los principales compradores de petróleo y gas del Kremlin, según ha anunciado la Casa Blanca.

La legislación aprobada esta semana por el Congreso estadounidense otorga al presidente Trump un amplio margen para imponer gravámenes de hasta el 100% a los cinco principales compradores de gas y petróleo rusos, un grupo entre los que destacan China e India.

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Asimismo, a iniciativa de la propia Casa Blanca, la norma --rebautizada en honor al fallecido senador republicano Lindsey Graham-- amplía el marco de sanciones a los sectores energético y armamentístico de Irán. La ley sanciona de forma explícita al presidente ruso, Vladímir Putin, así como a altos cargos de su Gobierno, oligarcas y entidades bancarias.

"Según el proyecto de ley, el presidente debe imponer sanciones que bloqueen la concesión de visados y la propiedad a determinadas personas (físicas y jurídicas), como el presidente ruso, ciertos mandos militares y cualquier persona extranjera que, a sabiendas, proporcione bienes o servicios relacionados con la base industrial de defensa del país", reza el texto.

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La aprobación final llega tras haber superado el trámite legislativo en el Congreso, donde algunos sectores demócratas han expresado su desconfianza respecto al margen de poder arancelario otorgado al presidente.

Esta medida llega en plena crisis energética derivada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, la cual favoreció en un primer momento a Moscú, al punto de que la administración Trump llegó a eximir de forma temporal las compras de petróleo ruso que se encontraba en tránsito en alta mar.

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En ese contexto, el senador Lindsey Graham, uno de los principales apoyos de Ucrania en el Senado estadounidense, impulsó con firmeza el paquete de sanciones hasta su imprevisto fallecimiento en julio, después de regresar de una visita oficial a Kiev.

"Agradezco al presidente Trump por firmar esta legislación de importancia crítica. Agradezco a todos los senadores y miembros de la Cámara de Representantes que la apoyaron. La mejor manera de honrar la memoria de Lindsey será implementar las disposiciones de esta ley de manera plena y rápida. Y la mejor recompensa para todos los que nos ayudan a ejercer presión sobre Rusia para que ponga fin a su guerra será la paz", ha agradecido en sus redes sociales el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

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