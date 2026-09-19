Agencias

Al menos doce heridos, incluidos dos niños, a causa de un ataque ucraniano contra un autobús en Donetsk

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Al menos doce personas, entre ellas dos niños, han resultado heridas a causa de un ataque ucraniano con drones contra un autobús mientras circulaba por la ciudad de Górlovka, sobre la región ucraniana de Donetsk, bajo control ruso, según han denunciado las autoridades.

El alcalde de la localidad, Ivan Prijodko, ha señalado en sus redes sociales que el balance a aumentado a doce y que las víctimas, entre las que se encuentran un niño y una niña de unos diez años de edad, presentan heridas de "distinto grado de gravedad".

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El ataque, perpetrado por "terroristas ucranianos", ha tenido lugar en el distrito de Nikitovski, ha precisado el regidor.

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