Xavi Albert: "Vamos con toda la ambición y con solvencia"

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El entrenador del Valencia Basket, Xavi Albert, ha asegurado este viernes que afronta con "todas las ganas y con toda la ambición" el estreno oficial de la temporada ante el Barça en las semifinales de la Supercopa Endesa, en un duelo entre dos equipos muy renovados y con poco tiempo de preparación conjunta debido a una pretemporada condicionada por las ventanas internacionales.

"Enfrentamos la primera competición oficial, el primer campeonato de esta nueva temporada, y lo hacemos con todas las ganas y con toda la ambición. Con la solvencia de haber realizado una pretemporada en la que estamos muy contentos del grupo que hemos cerrado, de cómo nos vemos entrenando día a día y con las limitaciones físicas que tenemos, pero como las tienen todos los equipos", ha explicado Albert en rueda de prensa.

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"Ha sido una pretemporada un tanto atípica, con estas ventanas en mitad de la pretemporada, que no solo a Valencia Basket, a todos los equipos nos ha hecho parar y no tener el ritmo y la sensación que a todos los participantes y a todos los equipos que la jugamos nos hubiera gustado. Nos hubiera gustado entrenar más para tener las cosas más atadas, pero es la misma situación para todos y, por tanto, estamos contentos con el trabajo hecho y con toda la ambición de poder disputar este primer partido contra el Barça", ha señalado.

"Nos enfrentamos ante un rival muy regenerado también en plantilla. Estamos hablando de dos equipos que han tenido que hacer muchas incorporaciones y han tenido que establecer las bases muy rápido para tratar de impregnar su sello y cómo queremos jugar a baloncesto. Se plantea un partido muy dinámico, muy físico, con mucha transición y ya veremos esta lucha por las posiciones, que será clave para quién se lleva el partido", ha añadido.

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En cuanto al estado físico de su plantilla, Albert ha confirmado dos bajas y mantiene pendientes de evolución a otros dos jugadores. "Neal (Sako) está fuera por sus problemas físicos, Valtonen está fuera y Jasiel (Rivero) y Niko (Mirotic) están en el día a día, en función de cómo vayan evolucionando. Es muy importante el entrenamiento que comencemos ahora y, cuando finalice esta rueda de prensa, iremos valorándolo. Hay dos jugadores seguros descartados y el resto, obviamente, tienen problemas físicos", ha explicado.