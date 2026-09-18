(Pre) El Athletic no quiere dejar escapar más puntos en San Mamés en el derbi ante el Alavés

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El Athletic Club intentará volver a la senda de la victoria en el derbi vasco en San Mamés ante un Deportivo Alavés menos sólido, mientras que el RC Celta buscará su primera alegría en la visita de un Racing Club que viene de ser goleado ante el líder y el Rayo Vallecano tratará de estrenarse a domicilio ante un CA Osasuna necesitado, en partidos que se disputan este sábado y correspondientes a la séptima jornada de LaLiga EA Sports 2026-2027.

El Estadio de San Mamés (16.15 horas) acogerá un derbi vasco entre el Athletic Club y el Deportivo Alavés, en un encuentro en el que ambos necesitan los puntos para sus respectivos objetivos, con los 'leones' en busca de no ceder más en 'La Catedral' antes del parón frente a unos 'babazorros' que han visto frenado su buen inicio.

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El Athletic Club, después de encadenar dos victorias ante el RC Celta (0-2) y el Atlético de Madrid (3-0), lleva dos jornadas sin poder dar continuidad porque empató en casa contra el Elche CF (1-1) y el pasado miércoles no pudo jugar por la lluvia ante el Levante UD, por lo que para no desengancharse de la zona europea espera hacerse fuerte en su estadio donde ya ha dejado escapar cinco puntos tras perder también con el Sevilla FC.

Ahora, los pupilos de Edin Terzic intentarán no fallar ante sus aficionados ante un Alavés del que no se puede fiar porque aunque históricamente se le ha atragantado San Mamés, sumó la segunda victoria de su historia, 20 años después de la primera, en su última visita, al imponerse 0-1.

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Sin más carga en las piernas tras el aplazamiento del miércoles, el entrendor alemán, que recupera al centrocampista Peio Canales, presumiblemente apueste por su once más reconocible, con la única duda de si saldrá con Álex Berenguer.

Por su parte, el Deportivo Alavés, que aún no ha ganado a domicilio,, buscará igualar el resultado de la temporada pasada en el feudo vizcaíno para así reponerse de las dos derrotas seguidas ante el Racing Club (2-1) y Valencia (0-1), que detuvieron su buen inicio con 10 de los primeros 12 puntos.

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En su tercer choque en una semana para poder replicar la intensidad que le pone el Athletic Club en sus partidos, más en San Mamés, Quique Sánchez Flores, entrenador del conjunto vitoriano, podría meter algún hombre de refresco como Toni Martínez, Jonny Castro o Carlos Aleñá.

EL RC CELTA NECESITA SU PRIMERA VICTORIA ANTE UN RACING INESTABLE

En el Estadio ABANCA Balaídos (18.30), el RC Celta intentará irse al parón con alivio y sin urgencias tras un mal inicio de temporada donde todavía no ha sido capaz de ganar tras ocho encuentros, situación que buscará aprovechar un Real Racing que viene de recibir siete goles en el Spotify Camp Nou.

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El conjunto vigués debe despertar después de un comienzo de temporada en el que todavía no conoce la victoria en LaLiga EA Sports, ocupando el 17º puesto con cuatro puntos, y habiendo sumado tres empates consecutivos con la Real Sociedad (0-0), Getafe (1-1) y Málaga (1-1). Tampoco la Liga Europa le trajo alegría, con derrota en el último suspiro ante el Omonia chipriota el pasado jueves.

El conjunto que entrena Claudio Giráldez no da con la frescura de su fútbol de la pasada temporada, sobre todo a nivel ofensivo, con sólo tres tantos en lo que lleva de campaña, con Iago Aspas lesionado y con Borja Iglesias fuera de forma. El técnico gallego rotó mucho en Chipre y podría volver a un once más reconocible en busca de esa necesaria alegría.

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Enfrente estará el Racing Club de José Alberto López, que tendrá que recomponerse de la dura derrota sufrida ante el FC Barcelona (7-2) donde mostró algunas de sus virtudes ofensivas, pero sobre todo mucha debilidad defensiva, aunque el técnico presentó un once muy novedoso y que se parecerá a poco al que disponga en Vigo.

El recién ascendido aventaja en tres puntos al Celta y para mantener o aumentar esa renta necesita sumar por primera vez a domicilio, un aspecto que se le está resistiendo en este retorno a Primera con cero puntos en tres salidas. Prati y Canales podrían ser los únicos que repitiesen respecto a la goleada ante el líder.

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EL RAYO VALLECANO VISITA A UN OSASUNA EN CAÍDA LIBRE

Finalmente, el partido que abre la jornada sabatina se disputará en El Sadar (14.00) donde el CA Osasuna recibe con urgencias y en mal momento a un Rayo Vallecano más tranquilo, pero que no termina de dar con la tecla a domicilio.

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El conjunto osasunista empezó de forma positiva la campaña con siete de los primeros nueve puntos, pero desde entonces se ha venido abajo con tres derrotas consecutivas y con once goles encajados, nueve de ellos en las goleadas en Mendizorrotza (5-2) y, este pasado miércoles, en el Riyadh Air Metropolitano (4-0).

Para cortar esta mala dinámica y que haya menos preocupaciones en el bando 'rojillo', el técnico Luis Miguel Ramis, que sigue con la importante baja del centrocampista Aimar Oroz, vuelve a un once más habitual y con defensa de cuatro, comandado en ataque por Ante Budimir.

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Por su parte, el Rayo Vallecano quiere irse con buenas sensaciones al parón internacional, tras el cual tendrá la buena noticia de poder volver a jugar en Vallecas, aunque en el Ontime Butarque se ha sentido cómodo sumando siete de los nueve puntos, los tres últimos tras ganar en la jornada intersemanal al RCD Espanyol (2-1).

Ahora, el objetivo del conjunto franjirrojo es conseguir puntuar a domicilio tras haber perdido en sus tres salidas, todas ellas de dificultad al Ramón Sánchez-Pizjuán, el Spotify Camp Nou y el Santiago Bernabéu, aunque no gana en El Sadar desde la temporada 2002-2003. Para lograrlo, Beñat San José podría alinear al trío Sergio Camello, Álvaro García y Jorge de Frutos.

--HORARIOS DEL SÁBADO DE LA JORNADA 7 LALIGA EA SPORTS

CA Osasuna - Rayo Vallecano. Orellana Cid (C.Andaluz). 14.00

Athletic Club - Deportivo Alavés. García Verdura (C.Catalán). 16.15.

RC Celta - Racing Club. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco). 18.30.

Sevilla FC - FC Barcelona. 21.00.

-Domingo 20 septiembre

Getafe CF - Málaga CF. 14.00.

Atlético de Madrid - Real Madrid. 16.15.

Villarreal CF - Levante UD. 18.30.

RC Deportivo - Real Betis. 18.30.

Valencia CF - Real Sociedad. 21.00.