Banco Central de Perú baja previsión de crecimiento económico de 3,4 % a 3,2 % por El Niño

Guardar

Lima, 18 sep (EFE).- El Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP) redujo este viernes dos décimas las previsiones de crecimiento de la economía del país, del 3,4 % al 3,2 %, al incrementarse las probabilidades de que el fenómeno climatológico de El Niño, que se avecina con fuertes lluvias para los próximos meses, tenga una intensidad extraordinaria.

El reporte trimestral de la inflación presentado por el presidente del Banco Central, Julio Velarde, también rebajo las proyecciones de crecimiento en dos décimas para 2027 respecto a las publicadas en junio de este año, al pasar del 3,2 % a 3 %.

PUBLICIDAD

La estimación del impacto del fenómeno de El Niño en el producto interior bruto (PIB) de Perú se elevó del 0,7 % al 0,9 % para 2026 y del 0,9 % al 1,1 % para 2027.

La pasada semana, el Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen) elevó al 80 % las probabilidades de que la intensidad de este evento sea extraordinaria, al registrarse temperaturas de la superficie marina que llegan a más de 6 grados centígrados por encima del promedio habitual para estas fechas.

PUBLICIDAD

Esto hace prever que en los próximos meses El Niño causará fuertes lluvias en las zonas costeras del norte del país, que habitualmente han devenido en grandes inundaciones, con un fuerte impacto para la población. "Hay que remontarse a 1866 para encontrar un episodio tan fuerte", señaló Velarde en su comparecencia.

El presidente del Banco Central también atribuyó el descenso de las previsiones económicas al contexto internacional marcado por la guerra en Oriente Medio, pues reconoció que "todos los mercados se equivocaron" cuando en junio pasado se firmó un acuerdo entre EE.UU. e Irán y los precios internacionales del petróleo comenzaron a bajar.

PUBLICIDAD

"El panorama ahora no están claro como hace tres meses", reconoció Velarde, quien manifestó su sorpresa por el "poco impacto que ha tenido hasta ahora esta fuerte subida del precio del petróleo" registrada en las últimas semanas.

Velarde reconoció que la economía peruana se está sosteniendo este año en buena parte por los altos precios en los que siguen las materias primas, lo que ha llevado a Perú a registrar al cierre de julio un superávit comercial de 46.000 millones de dólares, y un índice en la balanza de pagos del 4 %, "el más alto de este siglo".

PUBLICIDAD

La pasada semana, el Banco Central de Perú acumuló un año entero con la tasa de referencia de interés fijada en 4,25 %, valor que se ha mantenido en los últimos doce meses. EFE