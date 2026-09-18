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BAIC FOTON muestra toda su gama de productos en la IAA TRANSPORTATION 2026

PR Newswire

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HANÓVER, Alemania, 18 de septiembre de 2026

HANÓVER, Alemania, 18 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- BAIC FOTON presentó siete vehículos y seis componentes clave en la IAA TRANSPORTATION 2026, abarcando el transporte de mercancías de larga distancia, la logística urbana, el transporte público y las operaciones especializadas. La exposición del pabellón 21 mostró cómo la empresa combina sistemas de propulsión electrificados, sistemas inteligentes para vehículos y el desarrollo de componentes a nivel local para dar respuesta a las diferentes necesidades del transporte comercial a nivel mundial.

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CAVAN BEACON encabeza la exposición tecnológica

La presentación estuvo protagonizada por el CAVAN BEACON, un camión pesado eléctrico a batería desarrollado sobre una plataforma específica que también admite configuraciones de hidrógeno gaseoso y líquido. Su sistema eléctrico de 800 V funciona con tecnología de recarga de megavatios, lo que permite añadir aproximadamente 100 km de autonomía en seis minutos en condiciones específicas. La arquitectura VDCU "1+3+2" integra siete cámaras, cinco radares y un sensor LiDAR, y ofrece 22 funciones de asistencia al conductor en 114 situaciones de conducción. En conjunto, estas tecnologías tienen como objetivo mejorar la eficiencia de la recarga, el control del vehículo, la comodidad del conductor y la seguridad operativa en aplicaciones de largo recorrido.

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Productos para diversos escenarios operativos

La gama más amplia permitió ampliar esas prestaciones a otras categorías de vehículos. El GALAXUS R9 PHEV combina un motor específico para híbridos con una transmisión que ofrece una eficiencia de hasta el 99,8 %, respaldada por más de 20 módulos de control y más de 80 estrategias de control del vehículo. En el ámbito de la logística urbana, el DAYSTAR, un vehículo eléctrico a batería, ofrece una autonomía máxima declarada de 600 km, mientras que el CAVAN C1 está diseñado para la distribución de última milla. El eGALAXUS D3 es ideal para las tareas de limpieza que implican paradas y arranques frecuentes, y el autobús eAURORA permite una recarga de hasta 400 kW. Para los clientes que buscan una mayor versatilidad, la camioneta TUNLAND V9 PHEV ofrece una potencia combinada de 350 kW, un par motor de 800 Nm y una autonomía combinada de hasta 1000 km. Las baterías, los ejes de tracción eléctrica, los sistemas de control electrónico y los equipos de recarga de megavatios completaron la exposición, lo que puso de manifiesto cómo BAIC FOTON desarrolla vehículos y tecnologías de apoyo como un sistema integrado.

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La validación internacional respalda una mayor expansión

La exposición también puso de manifiesto los avances de BAIC FOTON en los mercados internacionales. El CAVAN C1 y el eAURORA han obtenido la homologación de tipo de vehículo completo de la UE, mientras que el GALAXUS R9 ha completado las pruebas en España antes de convertirse en el vehículo número 13 millones entregado por la empresa en todo el mundo. Con productos presentes actualmente en más de 140 países y regiones, BAIC FOTON sigue adaptando su gama de productos a la normativa local, las condiciones de funcionamiento y las necesidades de los clientes, a medida que el transporte comercial avanza hacia operaciones con menores emisiones y más conectadas.

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FUENTE BAIC FOTON