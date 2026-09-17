Gahr Støre y Meloni apuestan por una mayor cooperación que vaya más allá de la energía

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Berlín, 17 sep (EFE).- El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y su homóloga italiana, Giorgia Meloni, apostaron este jueves por una mayor cooperación entre sus países y ambos destacaron el "potencial" de la relación bilateral.

"No estoy aquí únicamente para hablar de energía", precisó Meloni en una rueda de prensa tras reunirse con su homólogo noruego en Oslo, donde la política italiana dijo que llegó "para extender" otros ámbitos de cooperación.

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"La energía, por supuesto, es un pilar importante, un pilar fundamental", pero "trabajamos para seguir desarrollando esta asociación e incluir también otros sectores igualmente importantes: las materias primas críticas, la defensa, el ámbito submarino y el espacio", abundó la jefa del Gobierno italiano.

Actualmente Noruega provee alrededor de un 10 % del gas que usa la economía de Italia.

"Creo que podemos hacer más en otros sectores que son estratégicos", defendió Meloni antes de acudir junto a Jonas Gahr Støre a una cena de trabajo con empresarios de ambos países.

El primer ministro noruego enfatizó, además de los 120 años de relaciones diplomáticas entre sus países, que él y Meloni identificaron "nuevos ámbitos" en los que realmente espera que Noruega e Italia "puedan hacer más cosas juntas",

Además, destacó que el país del Mediterráneo mostrara "interés y comprensión" por la importancia de la región ártica, un área del planeta de creciente relevancia geopolítica y económica.

Según datos de 2025 del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, la relación comercial entre ambos países está en fase de crecimiento, y en los últimos seis años el comercio entre noruegos e italianos se ha doblado y ha alcanzado los 6.000 millones de euros.

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En 2025, las exportaciones italianas a Noruega totalizaron 2.600 millones de euros y las importaciones totalizaron 3.500 millones de euros.

En Italia ya describen a Noruega como uno de sus "principales socios comerciales" y el actual interés en la empresas de ambos países manifiesta el "vasto potencial por desarrollar" en la relación bilateral, según el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano. EFE

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(foto)