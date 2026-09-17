Flávio Bolsonaro niega que su campaña reciba ayuda del Gobierno estadounidense

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Río de Janeiro, 17 sep (EFE).- El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición en las elecciones presidenciales del 4 de octubre en Brasil, negó este jueves que su campaña esté recibiendo el apoyo del Gobierno de Estados Unidos.

"Tenemos que ser muy claros. No existe ayuda del Gobierno estadounidense. Disculpen, pero esa narrativa no va a caminar", aseguró el candidato del ultraderechista Partido Liberal (PL) en declaraciones a periodistas.

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El primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) descartó que posibles presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, en negociaciones con Brasil busquen favorecer su candidatura y aclaró que quien tiene la palabra final es el elector brasileño con las normas brasileñas y no interferencias externas.

El senador, al que los sondeos señalan como el principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones, se refirió a la supuesta intervención al ser interrogado sobre un documento filtrado este jueves por la prensa con una serie de exigencias hechas por Washington el año pasado en negociaciones comerciales con Brasil.

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Entre las supuestas exigencias para suspender los aranceles adicionales del 50 % que Estados Unidos impuso entonces a la importación de gran parte de los productos brasileños destacaban la realización de elecciones presidenciales "libres y justas" y la garantía de que "disidentes políticos" no serían arrestados ni limitados "arbitrariamente" y que podrán participar en los comicios.

En la época, Trump alegaba que Jair Bolsonaro, su aliado político y que actualmente cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo, era víctima de una persecución política.

Lula también se pronunció sobre las exigencias estadounidenses este jueves y aclaró que tal documento fue rechazado por ser "inaceptable" y fue enviado a un "archivo muerto".

En la negociación, el Gobierno estadounidense también condicionaba la suspensión de los aranceles a que Brasil diera prioridad a empresas estadounidenses en proyectos para la explotación de minerales críticos.

"Ese documento publicado hoy es viejo y ya está en nuestro archivo muerto. Fue la primera comunicación que recibimos y la rechazamos. No discutimos el documento porque era inaceptable", afirmó el líder progresista.

De acuerdo con el gobernante, ninguna de las 21 exigencias llegó a ser incluida en las negociaciones comerciales entre los dos países, que aún están en marcha.

En diferentes pronunciamientos y discursos de campaña, Lula ha insistido en defender la soberanía de Brasil, en rechazar las supuestas injerencias extranjeras y en afirmar que le ha pedido a Trump que no se inmiscuya en las elecciones brasileñas.

Las encuestas prevén una elección totalmente polarizada en Brasil ya que Flávio Bolsonaro ha reducido a pocos puntos la distancia que lo separaba de Lula en la primera vuelta y los últimos sondeos prevén un empate técnico en una eventual segunda vuelta, pero con el ultraderechista por delante del progresista. EFE

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