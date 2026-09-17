EE.UU. venderá a España actualizaciones de sonar para detectar minas marinas

Washington, 17 sep (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos ha aprobado la venta a España de kits para actualizar sistemas de sonar para detectar minas marinas por unos 75 millones de dólares, una transacción que se enmarca en los compromisos de Madrid, como miembro de la OTAN, de reforzar el gasto en seguridad.
El Departamento de Estado aprobó el martes la transferencia de siete kits de actualización del sistema de sonar AN/SQQ-32(V)3+, desarrollado por la estadounidense Raytheon y la francesa Thales.
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La operación también incluye la venta de diversos componentes, repuestos, software de operación y mantenimiento o servicios de apoyo técnico, logístico y de ingeniería que Washington no considera equipamiento militar de relieve.
Según indica el Departamento de Estado en un comunicado, esta venta "respaldará los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de los Estados Unidos al mejorar la seguridad de un aliado de la OTAN que constituye una fuerza de estabilidad política y progreso económico en Europa".
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"La venta propuesta mejorará la capacidad de España para hacer frente a amenazas actuales y futuras mediante el suministro de un sistema de sonar avanzado y fiable, reforzando su capacidad para detectar, clasificar y neutralizar amenazas submarinas", añade.
Washington considera que esta actualización de los sistemas "evita una brecha de capacidad" de España para detectar minas marinas y "garantiza una contribución continua a las operaciones de seguridad marítima de la OTAN".
La relación entre Estados Unidos y España ha estado marcada, desde el regreso del presidente Donald Trump al poder en 2025, por las tiranteces en torno a los compromisos de gasto militar de Madrid como miembro de la Alianza Atlántica.
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España ha rechazado la propuesta de la OTAN de incrementar hasta el 5 % el gasto militar y acordó aumentarla un 2,1 %, lo que, según el Ejecutivo de Pedro Sánchez, cubre plenamente las necesidades operativas y los objetivos de capacidades. EFE