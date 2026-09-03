Reino Unido convoca al encargado de negocios de Rusia por el incidente con drones en Leipzig

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Las autoridades de Reino Unido han convocado este jueves al encargado de negocios de la Embajada de Rusia en el país para protestar y condenar el reciente incidente registrado en el aeropuerto de Leipzig, situado en el este de Alemania, donde fueron hallados varios drones con material explosivo.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores británico ha indicado en un comunicado que Londres "muestra su total solidaridad con Alemania" ante estos "actos temerarios y gravísimos perpetrados por Rusia", que ha sido acusada por las autoridades alemanas de estar detrás de lo que muchos han calificado como un "intento fallido de atentado".

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"El compromiso de Reino Unido a la hora de defender a los aliados de la OTAN y apoyar a Ucrania es inquebrantable, y cualquier intento por parte de Rusia de acabar con la unidad no será más que fútil. Esto muestra un claro patrón de intentos por parte del Estado ruso de socavar la seguridad colectiva", ha aseverado el portavoz, según recoge el texto.

En este sentido, ha aclarado que este es el motivo por el cual "se ha decidido convocar al encargado de negocios para condenar el ataque de la forma más contundente", al tiempo que ha incidido en que Reino Unido "seguirá exponiendo cualquier tipo de actividad hostil por parte de Rusia a cualquier nivel".

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Esta misma semana, el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, afirmó en rueda de prensa conjunta con el titular de Exteriores, Johann Wadephul, que las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades revelaron que el patrón del ataque, incluyendo también los componentes de los aparatos y la tecnología utilizada su detonación, es concluyente con los métodos usados por Moscú para perpetrar ataques en el marco de la guerra de Ucrania.

En respuesta, el Gobierno de Rusia instó a Berlín a presentar "pruebas" que demuestren su implicación en el incidente, una línea también mantenida por el presidente ruso, Vladimir Putin, que apuntó incluso a fines electoralistas por parte de las autoridades alemanas, a las que acusó directamente de fabricar pruebas para implicar a Moscú.

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