La cuesta de septiembre ya está aquí: el truco para ahorrar sin renunciar a las primeras marcas

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Septiembre ya no es solo el mes de la vuelta a la rutina; también se ha convertido en una de las épocas del año en las que más decisiones de compra tomamos. El regreso al trabajo, al colegio o a la universidad trae consigo la necesidad de renovar el armario, actualizar el calzado, recuperar el material deportivo o preparar la nueva temporada. Sin embargo, la forma en la que consumimos ha cambiado. Frente a las compras impulsivas de hace unos años, cada vez son más quienes apuestan por adquirir solo aquello que realmente necesitan, priorizando la calidad, la durabilidad y la utilidad por encima de la cantidad.

Este cambio de mentalidad queda reflejado en el informe Global Consumer Insights Survey de PwC, según el cual el 65 % de los consumidores españoles ha reducido el gasto en productos no esenciales debido al aumento del coste de la vida. Además, encontrar promociones y una buena relación calidad-precio se ha convertido en uno de los factores más determinantes a la hora de comprar. En este contexto, surge con fuerza el concepto de compra inteligente o 'smart shopping' o 'value for money', una filosofía de consumo basada en planificar, comparar y elegir con criterio. Porque hoy ahorrar ya no significa simplemente gastar menos, sino invertir mejor en productos que realmente aporten valor y acompañen durante más tiempo.

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THE STYLE OUTLETS, LA ALTERNATIVA PARA CONSUMIR DE FORMA MÁS INTELIGENTE SIN RENUNCIAR A LA CALIDAD

En este contexto, espacios como The Style Outlets, la marca de centros outlet de NEINVER, se consolida como una alternativa para quienes buscan consumir de forma más inteligente sin renunciar a la calidad ni a las grandes firmas. Con descuentos permanentes de entre el 30 % y el 70 % durante todo el año, sus cinco centros en España -Madrid (Getafe, San Sebastián de los Reyes y Las Rozas), Barcelona y Galicia- reúnen una amplia selección de marcas nacionales e internacionales. Desde moda y calzado hasta deporte y accesorios, firmas como Levi's, Camper, Adidas, Nike, Puma, Pedro del Hierro, Bimba y Lola, Mango, Guess o Calvin Klein permiten afrontar la vuelta a la rutina renovando el armario con una inversión más ajustada y consciente.

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Pero la compra inteligente ya no se limita únicamente al ahorro, también pasa por disfrutar del proceso. Con esa filosofía, la propuesta de The Style Outlets se completa con espacios como Nassica, en Getafe, y Alegra, en San Sebastián de los Reyes, dos destinos concebidos para pasar el día más allá de las compras. Mientras que Nassica combina tiendas con una amplia oferta de restauración, cine y entretenimiento, Alegra reúne propuestas de ocio, deporte, gastronomía y servicios -además de tiendas como Lefties, Nike o Intrend entre otras- convirtiendo la visita en una experiencia completa para disfrutar en familia, con amigos o en pareja.

LA EXPERIENCIA DE COMPRA DE LOS VISITANTES NO ACABA AL SALIR DEL CENTRO COMERCIAL, CONTINUA DURANTE TODO EL AÑO

Además, esta experiencia de compra para los clientes no termina al salir del centro comercial. Gracias a su programa gratuito de fidelización, Style Club, los visitantes pueden acumular puntos por sus compras para canjearlos posteriormente por recompensas en futuras visitas, acceder a promociones exclusivas, campañas especiales, sorteos, ventajas personalizadas, invitaciones a eventos o experiencias exclusivas.

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Atrás quedó la idea de afrontar septiembre con compras impulsivas y listas interminables de cosas por estrenar. Hoy la vuelta a la rutina pasa por planificar mejor, priorizar lo realmente necesario y apostar por compras más conscientes. En ese contexto, espacios como The Style Outlets permiten acceder a primeras marcas con descuentos permanentes, facilitando la renovación del armario o del equipamiento de la nueva temporada sin desajustar el presupuesto... porque el verdadero lujo ya no es pagar más, sino saber comprar mejor.