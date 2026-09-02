La Bolsa de São Paulo se dispara un 3,05 % ante el empate técnico entre Lula y Bolsonaro

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São Paulo, 2 sep (EFE).- La Bolsa de São Paulo se disparó este miércoles un 3,05 %, tras la publicación de una encuesta electoral que muestra un empate técnico entre el presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y su principal rival, Flávio Bolsonaro.

El Ibovespa, índice de referencia del mayor parqué de América Latina por volumen negociado, terminó la sesión en los 185.205 puntos.

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En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,91 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,107 reales para la compra y a 5,108 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los inversionistas reaccionaron de forma positiva a la subida de Bolsonaro, que ahora tiene el 41 % de las intenciones de voto frente al 42 % de Lula, según la encuesta del instituto Quaest publicada hoy.

El candidato ultraderechista para los comicios de octubre es el favorito del mercado por tener posturas económicas más liberales que su rival progresista.

Entre los títulos más negociados de la jornada estuvieron los preferentes de la petrolera estatal Petrobras, que avanzaron un 2,4 %.

Por otro lado, las acciones que cerraron la sesión con las mayores subidas fueron las de la cadena de tiendas Magazine Luiza (+16,8 %) y las de la petroquímica Braskem (+15 %).

En la otra punta, los papeles que sufrieron las mayores pérdidas fueron los de las tiendas Casas Bahia (-21,1 %) y los de la energética COSAN (-4,5 %).

El volumen negociado en el parqué paulista rondó hoy los 40.858 millones de reales (unos 8.000 millones de dólares) en alrededor de cinco millones de operaciones. EFE