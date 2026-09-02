Google presenta Gemini 3.8 Flash y 3.8 Flash Cyber, sus modelos de IA rápida para programación avanzada y ciberseguridad

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Google ha presentado sus dos nuevos modelos de inteligencia artificial rápida y de bajo coste, Gemini 3.8 Flash y Gemini 3.8 Flash Cyber, que ofrecen, respectivamente, mejoras en los flujos de trabajo con agentes autónomos y tareas complejas de programación a largo plazo, así como en la detección de vulnerabilidades y la creación de parches.

Gemini 3.8 Flash llega como un modelo "todoterreno" que mejora en ingeniería de 'software', tareas automatizadas con agentes y razonamiento crítico de varios pasos en dominios especializados respecto de su predecesor.

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La compañía ofrece este nuevo modelo al mismo precio de lanzamiento que 3.7 Flash, es decir, 0,75 dólares por millón de tokens de entrada y 3,75 dólares por millón de tokens de salida. En relación con su coste, asegura, además, que ofrece un rendimiento en línea con el de modelos de vanguardia de mayor coste, como recoge en un comunicado.

Por ejemplo, supera a Cloud Opus 5 y GPT-5.6 Sol en en tareas de análisis financiero, flujos de trabajo complejos en materias legales, comprensión de vídeo largo y razonamiento experto multidisciplinar.

Gemini 3.8 Flash y a está disponible en Google AI Studio, Android Studio, Google Antigravity, Gemini Enterprise y para suscriptores de Google AI Pro y Ultra en la app de Gemini, el Modo IA en la Búsqueda de Google y Gemini en Google Sheets

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CIBERDEFENSA IMPULSADA POR FLASH

Por otro lado, Google también ha presentado Gemini 3.8 Flash Cyber, su modelo de ciberdefensa más avanzado hasta la fecha, con capacidad para detectar vulnerabilidades en los sistemas y, sobre todo, corregirlas de manera automática aprovechando la velocidad y el coste del modelo Flash.

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Su rendimiento en la herramienta de referencia estándar de la industria para la detección de vulnerabilidades CyberGym, ha sido ligeramente superior al de GPT-5.6 Sol y Claude Mythos 5. En una prueba que requiere el descubrimiento de una amplia gama de vulnerabilidades en bases de código complejas que abarcan 20 lenguajes de programación, Gemini 3.8 Flash Cyber ha alcanzado una tasa de éxito superior al 70 por ciento.

Google ha lanzado este modelo de manera limitada dentro del nuevo programa Fairwind que, a ejemplo de Daybreak de OpenAI, Glasswing de Anthropic y Perception de Microsoft, lo pone a disposición de defensores de confianza.

A nivel interno, la compañía tecnológica ya ha empleado Gemini 3.8 Flash Cyber para proteger el código de todos sus sistemas, donde ya ha demostrado sus capacidades al encontrar una vulnerabilidad fundamental crítica en menos de dos horas en la nube de Google y al generaba 2,6 veces más parches correctos para las vulnerabilidades de Chrome que modelos comerciales más grandes.

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