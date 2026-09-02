Aeropuerto de Puerto Rico desactiva la alerta por situación sospechosa en avión de Atlanta

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(Actualización alerta desactivada)

San Juan, 2 sep (EFE).- Aerostar Puerto Rico, compañía operadora del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, informó este miércoles de que desactivó los protocolos de emergencia y seguridad que había puesto en marcha, tras recibir una alerta de la tripulación del vuelo Frontier 2082, procedente de Atlanta, relacionada con una situación sospechosa a bordo de la aeronave.

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"La inspección concluyó sin que se identificara alguna amenaza o situación que representara un riesgo para los pasajeros, la tripulación o las operaciones del aeropuerto", indicó Aerostar en un comunicado.

Las autoridades investigaron el avión, con 152 pasajeros y siete miembros de la tripulación a bordo, que aterrizó sin contratiempos en el aeropuerto.

Los pasajeros fueron desalojados de la aeronave de manera ordenada y sin incidentes, conforme a los procedimientos de seguridad establecidos, y las operaciones del aeropuerto continuaron con normalidad. EFE