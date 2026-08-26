Venezuela trabaja en lineamientos para la reparación de edificaciones dañadas por sismos

Guardar

Caracas, 26 ago (EFE).- El líder de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras de Venezuela, Francisco Garcés, informó este miércoles que el Gobierno junto al Colegio de Ingenieros, universidades y gremios profesionales trabajan en los lineamientos para las reparaciones de edificaciones que sufrieron daños tras el doble terremoto de junio pasado.

"Yo sé que todos queremos irnos inmediatamente a nuestros hogares, pero debemos saber que son lugares certificados y seguros", indicó el también ministro de Transporte en una entrevista con la emisora privada Unión Radio.

Garcés señaló que en estas normas adicionales también están trabajando delegaciones internacionales que han visitado el país suramericano para evaluar los daños en las infraestructuras.

Actualmente, prosiguió, se encuentran en Venezuela misiones de Chile, Japón y México y en total han estado en la nación caribeña unas 12 delegaciones extranjeras.

"No corramos el riesgo de apurarnos, se dañó una columna, se dañaron tres columnas (en un edificio), sigamos el protocolo, consultemos de manera adecuada para que esto sea bien realizado", añadió.

El funcionario chavista dijo que no es poca cosa lo que ha sucedido en Venezuela tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que afectó la zona norte del país, especialmente el estado La Guaira, por lo que insistió en la necesidad de reparar todas las infraestructuras dañadas para reducir las vulnerabilidades ante futuros sismos.

PUBLICIDAD

Además, subrayó que este tipo de trabajos deben ser hechos por profesionales de la ingeniería "bajo lineamientos estrictos".

Garcés agregó que los profesionales encargados de dirigir estas reparaciones deben solicitar el permiso en las alcaldías correspondientes.

Sobre las edificaciones que obtuvieron una etiqueta roja (alto riesgo), el ministro dijo que ahora pasarán por una inspección más detallada para medir el nivel de daños y las profundidades de las grietas para establecer "un proyecto de reparación, el cual tiene que ser firmado, consolidado, documentado y entregado a las alcaldías".

PUBLICIDAD

El lunes, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, informó que se han inspeccionado 60.785 inmuebles residenciales, de los cuales 11.001 tienen daños de "alto riesgo".

El pasado jueves, el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) recomendó no modificar sin estudios previos la estructura de los edificios que vayan a ser reparados o reforzados tras los sismos, ya que pueden desmejorar el comportamiento de las edificaciones ante futuros terremotos. EFE

PUBLICIDAD