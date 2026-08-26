Uijtdebroeks no tomará la salida en la quinta etapa

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Tarragona, 26 ago (EFE).- El belga Cian Uijtdebroeks, del equipo Movistar, no tomará la salida en la quinta etapa de la Vuelta a España que este miércoles se disputa entre Falset y Roquetes (Tarragona), debido a la complicación de una lesión que sufrió a consecuencia de una caída en la segunda jornada.

"Tras realizar nuevos test y pruebas al corredor, se ha comprobado que la lesión derivada de la caída sufrida durante la disputa de la segunda etapa es más amplia de lo que se estimaba inicialmente", dice un comunicado publicado por el equipo.

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Por esta razón, Movistar "ha decidido que Cian Uijtdebroeks abandone la carrera para que pueda comenzar cuanto antes su recuperación", finaliza la nota.

El corredor belga, nacido en Abolens hace 23 años, se retira en una grande por segunda vez consecutiva, ya que en el pasado Tour de Francia hubo de abandonar la carrera en la sexta etapa. EFE