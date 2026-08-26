Irán asegura que las recientes guerras con EEUU e Israel le han dado "valiosas experiencias" a nivel militar

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El comandante de la Fuerza de Defensa Aérea de Irán, Amir Alireza Elhami, ha asegurado este miércoles que las recientes guerras con Estados Unidos e Israel han dado a Teherán "valiosas experiencias" a nivel de "táctica" y "producción de sistemas", antes de asegurar que el país estará preparado para aplicarla en futuros conflictos.

"La Segunda Guerra Impuesta -en referencia a la ofensiva lanzada por Israel en 2025, a la que se sumó Estados Unidos-- nos ha dado buena experiencia que usaremos en la próxima guerra", ha dicho Elhami, quien ha resaltado que Irán "usó toda su fuerza, con su experiencia y capacidades, para hacer frente de la forma más efectiva al ataque aéreo enemigo".

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"Todo el mundo vio que esta efectividad fue aún más evidentemente en la Tercera Guerra Impuesta --en referencia a la ofensiva del 28 de febrero--, cuando golpeamos un número considerable de objetivos y aviones enemigos", ha sostenido, tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Así, ha hecho hincapié en que estas "valiosas experiencias" han sido "útiles" a nivel de "táctica, producción de sistemas, preparación, y despliegue de los mismos". "Hemos hecho algunos cambios", ha apuntado Elhami, quien ha reseñado que Teherán "depende al 100% de capacidades iraníes".

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"Estamos produciendo nuevos sistemas y equipamiento a raíz de nuestras experiencias, algo que se está haciendo al 100% con conocimiento y experiencia iraní", ha ensalzado, en medio de las tensiones por la falta de avances en el proceso de negociaciones indirectas con Estados Unidos para poner fin al conflicto abierto en Oriente Próximo.